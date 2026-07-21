Mỹ áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều sản phẩm của Canada

Mỹ vừa quyết định áp mức thuế mới lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada. Động thái này được chính quyền Mỹ mô tả là nhằm đáp trả “sự đối xử phân biệt” mà Canada dành cho ô tô, rượu và các sản phẩm sữa của Mỹ.

Các container hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh dựa trên Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 cho phép áp mức thuế đặc biệt đối với hàng hóa từ các quốc gia cụ thể.

Theo thông tin của Nhà Trắng, danh mục các mặt hàng bị áp mức thuế mới khá đa dạng, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu cho đến xi măng.