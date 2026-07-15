Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

Trả lời phỏng vấn hãng tin ANI của Ấn Độ, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Dự luật do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal đồng bảo trợ, trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp đặt các mức thuế quan thứ cấp rất cao đối với các nước giao dịch với ngành năng lượng Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Mỹ có thể áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là thẩm quyền áp thuế thứ cấp rộng nhất mà Quốc hội Mỹ từng trao cho một Tổng thống nhằm tác động đến hoạt động thương mại của các nước thứ ba.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham trước khi qua đời vào ngày 11/7 từng nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu chính của dự luật là gây sức ép lên các khách hàng lớn nhất của Nga, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. Theo ông, hai nước chiếm khoảng 70% lượng dầu, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu của Nga, và việc cắt giảm nguồn thu này sẽ làm gia tăng áp lực kinh tế đối với Moscow.

Kể từ sau xung đột Ukraine năm 2022, Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ nhờ mức giá chiết khấu sâu. Tuy nhiên, trong bối cảnh New Delhi đàm phán thỏa thuận thương mại với Washington và Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng Nga, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Theo dữ liệu của Kpler, lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ đã giảm từ khoảng 1,84 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2025 xuống còn khoảng 1,04 triệu thùng/ngày vào tháng 2/2026.

Áp lực đối với Ấn Độ càng gia tăng sau khi giấy miễn trừ tạm thời của Bộ Tài chính Mỹ cho phép mua dầu Nga mà không bị áp dụng một số biện pháp trừng phạt hết hiệu lực từ ngày 17/6/2026, khiến các giao dịch hiện nay rơi vào vùng pháp lý chưa rõ ràng.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định, nếu kịch bản áp thuế 500% trở thành hiện thực, tăng trưởng GDP của Ấn Độ có thể giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm, trong khi các ngành xuất khẩu chủ lực sang Mỹ như dược phẩm, dệt may và dịch vụ công nghệ thông tin sẽ chịu tác động lớn nhất.

Đến nay, Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng chính thức. New Delhi nhiều lần khẳng định việc mua dầu của Nga nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế quốc gia. Trong khi đó, ngay tại Quốc hội Mỹ, dự luật cũng gây tranh cãi. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul cho rằng việc trừng phạt Ấn Độ và Trung Quốc vì mua dầu Nga có thể làm xáo trộn thương mại toàn cầu và gây thêm rủi ro cho kinh tế thế giới.