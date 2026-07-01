English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về điện vì nắng nóng cực đoan

Thứ Tư, 11:47, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/6, Bộ Năng lượng Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với hệ thống điện lớn nhất nước này khi đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều bang, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt và làm gia tăng nguy cơ mất cân bằng cung - cầu điện trong những ngày cao điểm.

 

Lệnh khẩn cấp được áp dụng đối với hệ thống điện PJM Interconnection, đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất Bắc Mỹ, cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người dân tại 13 bang và thủ đô Washington D.C. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự báo nhiệt độ tại nhiều khu vực sẽ lên tới hoặc vượt 35°C trong những ngày đầu tháng 7, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh và có thể đẩy phụ tải điện lên mức kỷ lục.

Theo PJM Interconnection, phụ tải điện dự kiến đạt khoảng 160.000 MW trong ngày 1/7 và tăng lên khoảng 162.000 MW trong ngày 2/7, trong khi một số nhà máy điện vẫn chịu các giới hạn vận hành do quy định môi trường hoặc yêu cầu kỹ thuật. Nhà điều hành lưới điện cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống nếu xảy ra thêm các sự cố ngoài dự kiến.

my ban bo tinh trang khan cap ve dien vi nang nong cuc doan hinh anh 1
Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều bang ở Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Lệnh khẩn cấp cho phép PJM huy động tối đa các nguồn phát điện hiện có để bảo đảm nguồn cung, kể cả trong một số trường hợp được phép vận hành vượt các giới hạn thông thường theo giấy phép môi trường. Mục tiêu là duy trì nguồn điện liên tục và bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra đợt nắng nóng.

Cùng với lệnh khẩn cấp, PJM cũng đã phát cảnh báo thời tiết nóng kéo dài từ ngày 30/6 đến 3/7, yêu cầu các đơn vị phát điện hoãn các hoạt động bảo dưỡng không cần thiết để sẵn sàng vận hành ở công suất cao nhất trong dịp Quốc khánh Mỹ.

Đợt nắng nóng hiện bao phủ phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ, với nền nhiệt tại nhiều nơi dao động từ 32 đến 38°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 40 - 46°C. Giới chức khí tượng cảnh báo nhiều thành phố lớn như New York, Philadelphia, Washington D.C., Baltimore và Chicago có thể thiết lập các kỷ lục nhiệt độ mới trong tuần lễ Quốc khánh 4/7.

Thành phố New York cùng nhiều khu vực lân cận ở bang New York, New Jersey và Connecticut đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng từ giữa tuần đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh. Nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 43-44°C, trong khi nền nhiệt ban đêm vẫn duy trì trên 26°C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt đối với người cao tuổi và người không có điều hòa.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ nhấn mạnh đây có thể là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu năm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và chiều, uống đủ nước, sử dụng điều hòa hoặc đến các trung tâm tránh nóng.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tranh cãi về điều hòa nhiệt độ giữa đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu
Tranh cãi về điều hòa nhiệt độ giữa đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu không chỉ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, hạ tầng và kinh tế mà còn làm bùng lên cuộc tranh luận về vai trò của điều hòa nhiệt độ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tranh cãi về điều hòa nhiệt độ giữa đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

Tranh cãi về điều hòa nhiệt độ giữa đợt nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu không chỉ gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, hạ tầng và kinh tế mà còn làm bùng lên cuộc tranh luận về vai trò của điều hòa nhiệt độ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu: Cuộc sống người dân bị đảo lộn
Nắng nóng lịch sử tại châu Âu: Cuộc sống người dân bị đảo lộn

VOV.VN - Đợt nắng nóng đến sớm tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại châu Âu, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục ở nhiều quốc gia. Nắng nóng cực đoan không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và đời sống của người dân.

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu: Cuộc sống người dân bị đảo lộn

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu: Cuộc sống người dân bị đảo lộn

VOV.VN - Đợt nắng nóng đến sớm tiếp tục bao trùm nhiều khu vực tại châu Âu, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục ở nhiều quốc gia. Nắng nóng cực đoan không chỉ làm gia tăng nguy cơ cháy rừng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông và đời sống của người dân.

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu làm hàng nghìn người chết, hệ thống y tế quá tải
Nắng nóng lịch sử tại châu Âu làm hàng nghìn người chết, hệ thống y tế quá tải

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn một tuần qua tại châu Âu đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế, thời tiết cực đoan còn đang tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái ở nhiều quốc gia.

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu làm hàng nghìn người chết, hệ thống y tế quá tải

Nắng nóng lịch sử tại châu Âu làm hàng nghìn người chết, hệ thống y tế quá tải

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục kéo dài hơn một tuần qua tại châu Âu đang gây ra những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng. Không chỉ gây ra hàng nghìn ca tử vong, làm bùng phát cháy rừng và quá tải hệ thống y tế, thời tiết cực đoan còn đang tác động đến đời sống thường nhật và cả hệ sinh thái ở nhiều quốc gia.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ