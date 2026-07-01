Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về điện vì nắng nóng cực đoan

Lệnh khẩn cấp được áp dụng đối với hệ thống điện PJM Interconnection, đơn vị vận hành lưới điện lớn nhất Bắc Mỹ, cung cấp điện cho khoảng 67 triệu người dân tại 13 bang và thủ đô Washington D.C. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự báo nhiệt độ tại nhiều khu vực sẽ lên tới hoặc vượt 35°C trong những ngày đầu tháng 7, khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh và có thể đẩy phụ tải điện lên mức kỷ lục.

Theo PJM Interconnection, phụ tải điện dự kiến đạt khoảng 160.000 MW trong ngày 1/7 và tăng lên khoảng 162.000 MW trong ngày 2/7, trong khi một số nhà máy điện vẫn chịu các giới hạn vận hành do quy định môi trường hoặc yêu cầu kỹ thuật. Nhà điều hành lưới điện cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ thống nếu xảy ra thêm các sự cố ngoài dự kiến.

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều bang ở Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Lệnh khẩn cấp cho phép PJM huy động tối đa các nguồn phát điện hiện có để bảo đảm nguồn cung, kể cả trong một số trường hợp được phép vận hành vượt các giới hạn thông thường theo giấy phép môi trường. Mục tiêu là duy trì nguồn điện liên tục và bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra đợt nắng nóng.

Cùng với lệnh khẩn cấp, PJM cũng đã phát cảnh báo thời tiết nóng kéo dài từ ngày 30/6 đến 3/7, yêu cầu các đơn vị phát điện hoãn các hoạt động bảo dưỡng không cần thiết để sẵn sàng vận hành ở công suất cao nhất trong dịp Quốc khánh Mỹ.

Đợt nắng nóng hiện bao phủ phần lớn khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ, với nền nhiệt tại nhiều nơi dao động từ 32 đến 38°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 40 - 46°C. Giới chức khí tượng cảnh báo nhiều thành phố lớn như New York, Philadelphia, Washington D.C., Baltimore và Chicago có thể thiết lập các kỷ lục nhiệt độ mới trong tuần lễ Quốc khánh 4/7.

Thành phố New York cùng nhiều khu vực lân cận ở bang New York, New Jersey và Connecticut đã được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng từ giữa tuần đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh. Nhiệt độ cảm nhận có thể đạt 43-44°C, trong khi nền nhiệt ban đêm vẫn duy trì trên 26°C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt đối với người cao tuổi và người không có điều hòa.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ nhấn mạnh đây có thể là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu năm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và chiều, uống đủ nước, sử dụng điều hòa hoặc đến các trung tâm tránh nóng.