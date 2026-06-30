Nắng nóng tại châu Âu: Hơn 1.300 ca tử vong, WHO kêu gọi ứng phó khẩn cấp

Các chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân khiến những đợt nắng nóng khắc nghiệt xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện khoảng 150 triệu người tại châu Âu đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, hệ thống điện chịu áp lực lớn, trong khi số người tử vong tiếp tục gia tăng.

Theo WHO, số ca tử vong vượt mức bình thường là chênh lệch giữa tổng số người tử vong thực tế trong một khoảng thời gian và số ca tử vong dự kiến trong điều kiện bình thường. Ông Tedros nhấn mạnh, sốc nhiệt được xem là "kẻ giết người thầm lặng", trong khi phần lớn nhà ở, trường học và nơi làm việc tại châu Âu không được thiết kế để chịu đựng mức nhiệt cao như hiện nay.

Nắng nóng cực đoan đang gây ra những tác động nghiêm trọng trên khắp châu Âu. Ảnh minh họa: Reuters

WHO cho biết châu Âu là châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, với mức tăng nhiệt độ cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Theo cơ quan này, dưới tác động của biến đổi khí hậu, các đợt nắng nóng từng được coi là "xảy ra một lần trong nhiều thế hệ" nay gần như xuất hiện hằng năm. WHO đang phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác nhằm tăng cường năng lực ứng phó, đồng thời kêu gọi các nước sớm triển khai các kế hoạch hành động về y tế trong điều kiện nắng nóng cực đoan.

Tại Pháp, Cơ quan Y tế công cộng nước này cho biết đã ghi nhận ít nhất 1.000 ca tử vong vượt mức trong đợt nắng nóng đang diễn ra, đồng thời cảnh báo con số thực tế có thể còn cao hơn. Nhiệt độ tăng cao khiến nhu cầu sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ tăng mạnh, nhiều cửa hàng rơi vào tình trạng khan hàng. Tuy nhiên, việc mở rộng sử dụng điều hòa đang gây tranh luận tại Pháp. Có ý kiến ủng hộ việc lắp đặt thêm điều hòa trong thời điểm nắng nóng cực đoan, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, đây chỉ là giải pháp trong ngắn hạn, có thể làm gia tăng tiêu thụ điện và khiến lượng nhiệt thải ra môi trường đô thị cao hơn.

Không chỉ Pháp, nhiều quốc gia khác ở Trung và Đông Âu cũng đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Tại Hungary, nhiệt độ ở thủ đô Budapest lên tới 38 độ C. Chính quyền thành phố đã bố trí các điểm cấp nước uống miễn phí, hệ thống phun sương và tăng cường các biện pháp làm mát tại không gian công cộng để hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, tại Serbia, nhiệt độ tại thủ đô Belgrade được dự báo có thể đạt 39 độ C. Người dân tìm đến các công viên, đài phun nước, hồ tắm và khu vực có bóng mát để tránh nóng. Nhiều người bày tỏ lo ngại các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến theo chiều hướng hiện nay.

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng cực đoan bắt đầu từ ngày 20/6 được đánh giá là một trong những đợt khắc nghiệt nhất từng ghi nhận tại châu Âu. Nghiên cứu ban đầu cho thấy hiện tượng này gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Đồng thời, nhiệt độ ban đêm ở mức rất cao hiện nay có khả năng xảy ra cao gấp khoảng 100 lần so với cách đây hai thập kỷ, làm gia tăng đáng kể nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và gây áp lực lên hạ tầng, hệ thống điện cũng như dịch vụ y tế trên toàn khu vực.