Mỹ cân nhắc tăng quân, chiến dịch tại Iran bước vào giai đoạn mới

Thứ Năm, 07:46, 19/03/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin, việc tăng quân có thể giúp Mỹ mở rộng các phương án quân sự tại Iran khi chiến sự đã bước sang tuần thứ ba kể từ khi chiến dịch Epic Fury được phát động vào ngày 28/2. Một trong những phương án trọng tâm là đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới. Nhiệm vụ này chủ yếu dựa vào sức mạnh không quân và hải quân, song các nguồn tin cho biết cũng không loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh tới khu vực ven biển Iran nếu cần thiết.

Các tiêm kích chuẩn bị cho chiến dịch Epic Fury trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước khi bị Iran tấn công. Ảnh: AP

Đáng chú ý, các cuộc thảo luận nội bộ còn đề cập tới khả năng đưa quân tới đảo Kharg Island – nơi xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Mỹ từng tiến hành không kích các mục tiêu quân sự tại đây hồi giữa tháng 3.

Giới chuyên gia nhận định, thay vì phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng dầu khí, việc kiểm soát Kharg có thể mang lại lợi thế chiến lược lớn hơn, song đi kèm là rủi ro quân sự rất cao do khu vực này nằm trong tầm bắn của tên lửa và máy bay không người lái Iran.

Dù vậy, việc triển khai bộ binh được cho là tiềm ẩn rủi ro chính trị đáng kể đối với ông Trump, trong bối cảnh dư luận Mỹ chưa ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự, và bản thân ông từng cam kết tránh đưa Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột mới ở Trung Đông.

Một phương án khác đang được cân nhắc là triển khai lực lượng để kiểm soát kho uranium làm giàu của Iran. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây là nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và nguy hiểm, ngay cả đối với lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Nhà Trắng cho biết hiện chưa có quyết định triển khai bộ binh, song nhấn mạnh Tổng thống Trump “giữ mọi lựa chọn trên bàn” nhằm đạt được các mục tiêu của chiến dịch Epic Fury, bao gồm vô hiệu hóa năng lực tên lửa, phá hủy lực lượng hải quân Iran, kiểm soát các lực lượng ủy nhiệm và ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngay cả khi chưa triển khai bộ binh, chiến dịch hiện tại đã khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Song song, Mỹ cũng đã tiến hành hơn 7.800 cuộc không kích kể từ cuối tháng 2, phá hủy và làm hư hại hơn 120 tàu thuyền của Iran, theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ.

Trong những phát biểu gần đây, Tổng thống Trump thể hiện sự dao động trong cách tiếp cận đối với eo biển Hormuz – từ việc đề xuất hộ tống tàu chở dầu đến kêu gọi các quốc gia khác tự đảm nhận trách nhiệm, thậm chí đặt câu hỏi về việc Mỹ có nên tiếp tục can dự sâu hay không.

Thực tế này phản ánh một thế lưỡng nan chiến lược: mở rộng chiến dịch có thể mang lại lợi thế quân sự ngắn hạn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài, vượt xa những tính toán ban đầu của Mỹ.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Iran Mỹ chiến dịch Epic Fury Mỹ gia tăng quân sự tại Iran
