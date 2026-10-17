Mỹ cảnh báo nguy cơ gián điệp trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo

Trả lời phỏng vấn của CNBC, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton - người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm mới về trí tuệ nhân tạo của Nhà Trắng, cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang làm gia tăng những rủi ro an ninh mạng vốn đã tồn tại đối với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Những hệ thống này có liên hệ trực tiếp với nhiều lĩnh vực trọng yếu, từ dịch vụ công, quốc phòng đến mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu.

Minh họa về trí tuệ nhân tạo (AI). Đồ họa: IBP.

Theo ông Clayton, hoạt động gián điệp thương mại và gián điệp do nhà nước bảo trợ là những mối đe dọa hiện hữu, đòi hỏi cả chính phủ và khu vực tư nhân phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Cảnh báo được đưa ra sau vụ một công dân Saudi Arabia, đồng thời là nhân viên OpenAI, bị bắt với cáo buộc bí mật lắp đặt thiết bị ghi âm trong phòng họp của ban lãnh đạo công ty.

Theo các công tố viên liên bang, người này đã đặt vé máy bay một chiều về Saudi Arabia cùng gia đình trước khi bị bắt. Tuy nhiên, nghi phạm hiện chỉ bị cáo buộc liên quan đến hành vi nghe lén trái phép, chưa bị truy tố về tội gián điệp và chưa có kết luận công khai xác định vụ việc liên quan đến hoạt động tình báo của nước ngoài.

Ông Clayton cho rằng vụ việc cho thấy những thách thức ngày càng lớn trong việc bảo vệ các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Ông nhấn mạnh Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên đều sở hữu năng lực công nghệ đáng kể, buộc Mỹ phải duy trì lợi thế trong những lĩnh vực công nghệ mới nổi.

Liên quan đến các biện pháp ứng phó, ông Clayton cho biết lực lượng đặc nhiệm AI của Nhà Trắng vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên ngày 15/10 và thành lập ba tiểu ban, tập trung vào giám sát và ứng phó rủi ro, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và hợp tác với doanh nghiệp, cũng như thực thi pháp luật và trách nhiệm giải trình.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump từ lâu vẫn khẳng định duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là một ưu tiên chiến lược. Mỹ cũng đồng thời tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước những nguy cơ mới.