Mỹ cắt giảm viện trợ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Nepal ở mức báo động

Theo kết quả cuộc khảo sát lớn nhất từ trước đến nay đối với trẻ em dưới 5 tuổi do chính phủ Nepal thực hiện, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại nước này đang ở mức “đáng báo động”.

Cụ thể, chính phủ Nepal đã triển khai chương trình sàng lọc trong tháng 5 vừa qua, với hơn một triệu trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi đã được cân, đo chiều cao. Kết quả cho thấy 7,8% trẻ bị suy dinh dưỡng thể gầy còm, 1,6% bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng và 17,4% trẻ thiếu cân.

Trẻ em ở Nepal. Ảnh: ANI

Đáng chú ý, tại tỉnh Madhesh, giáp biên giới Ấn Độ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm lên tới 12,3%, vượt ngưỡng 10% mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào mức cao và cần can thiệp khẩn cấp. Tỷ lệ trẻ thiếu cân tại địa phương này cũng lên tới 24,2%.

Các số liệu được công bố chỉ hơn một năm sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) chấm dứt tài trợ cho các chương trình dinh dưỡng tại Nepal.

Theo các chuyên gia y tế, trẻ em suy dinh dưỡng có nguy cơ tử vong cao gấp 12 lần so với trẻ bình thường và kết quả khảo sát cho thấy Nepal đang đối mặt với tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính ở mức đáng lo ngại. Nhiều lo ngại cho rằng, những thành quả trong hơn 20 năm qua về giảm tử vong trẻ em đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Nepal từng được đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc cải thiện sức khỏe trẻ em, khi tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi giảm khoảng 72% trong giai đoạn 1996-2022. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đà tiến bộ này đang chững lại do nguồn lực dành cho các chương trình dinh dưỡng sụt giảm.

Theo kế hoạch trước đây, Tổ chức phi chính phủ Helen Keller International của Mỹ tại Nepal có thể nhận 72 triệu USD từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ trong giai đoạn 2025-2030 để triển khai các chương trình dinh dưỡng tại 48 quận, phục vụ gần 9 triệu người. Sau khi nguồn tài trợ bị cắt, tổ chức này chỉ huy động được gần 5 triệu USD từ các nhà tài trợ khác, đủ để hỗ trợ khoảng 223.000 người tại 9 quận.

Dù chính phủ Nepal vẫn duy trì nguồn cung thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng (RUTF), song nhiều hoạt động tiếp cận cộng đồng như phát hiện sớm, theo dõi và đưa trẻ đến điều trị đã bị gián đoạn do thiếu kinh phí. Theo UNICEF, hiện chỉ khoảng 35% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể gầy còm tại Nepal được tiếp cận điều trị.

Ngoài việc thiếu nguồn viện trợ, các chuyên gia cho rằng giá lương thực tăng cao, hạn chế về nước sạch, bất bình đẳng giới và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đang khiến cuộc chiến chống suy dinh dưỡng tại Nepal trở nên khó khăn hơn.