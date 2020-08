Mỹ đe dọa đáp trả Nga và Trung Quốc do phản đối gia hạn lệnh trừng phạt Iran

“Nếu Nga và Trung Quốc từ chối tuân thủ chế độ trừng phạt của Liên Hợp Quốc do Mỹ khôi phục đối với Iran, Chính quyền Mỹ sẽ đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt.” Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trên kênh truyền hình Fox News vào hôm qua (19/8).

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hối thúc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí với Iran. Ảnh: AFP.

Trả lời cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định việc áp dụng các biện pháp trừng phạt khi có những quốc gia vi phạm lệnh trừng phạt đang được thực thi của Mỹ là “điều tất yếu”. Do đó, việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất hôm 14/08 vừa qua sẽ được quy trách nhiệm cho các quốc gia đã phủ quyết đề xuất này của Mỹ.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Iran, bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium đối với Iran, cũng như gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran trong thời hạn 13 năm.

Dự kiến trong những ngày tới ông Pompeo sẽ đến trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York để thông báo cho Hội đồng Bảo an về việc khôi phục các biện pháp hạn chế. Những biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi thông báo cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.