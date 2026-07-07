Mỹ để ngỏ khả năng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Thượng đỉnh NATO tại Ankara, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác thương mại và quốc phòng, trong đó có vấn đề máy bay chiến đấu F-35.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu Mỹ có bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ hay không, ông Trump cho biết đây là vấn đề mà chính quyền Mỹ sẽ xem xét, đồng thời nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước đang ở mức rất tốt. Ông cũng đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là một đối tác tin cậy và cho rằng đây là yếu tố để Oa-sing-tơn (Washington) cân nhắc khôi phục thương vụ.

Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trăm, Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 sau khi nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Quyết định này đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai đồng minh NATO và khiến Thổ Nhĩ Kỳ mất quyền tham gia sản xuất cũng như tiếp nhận dòng tiêm kích thế hệ thứ năm của Mỹ.