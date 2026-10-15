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Mỹ đề xuất giải phóng tài sản Nga để thúc đẩy hòa đàm Ukraine

Thứ Năm, 09:16, 15/10/2026
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VOV.VN - Mỹ đề xuất giải phóng một phần tài sản Nga bị đóng băng để thúc đẩy hòa đàm Ukraine, nhưng các nước châu Âu phản đối kế hoạch này.

Theo Financial Times (FT) ngày 14/10, Mỹ đã đề xuất các nước châu Âu giải phóng một phần tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, đồng thời chuyển số tài sản này vào một cơ chế tài chính do Washington giám sát.

Đề xuất được đưa ra trong cuộc họp tại Miami (Mỹ) tuần trước, với sự tham gia của các nhà đàm phán thuộc chính quyền Tổng thống Donald Trump và đại diện Ukraine, Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và NATO.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

FT dẫn lời 4 nguồn tin am hiểu cuộc thảo luận cho biết phía Mỹ đã đưa ra một số phương án giải phóng tài sản Nga, trong đó có việc chuyển tiền vào một quỹ tài chính chuyên biệt do Washington giám sát, với mục tiêu tạo điều kiện nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Một quan chức Mỹ xác nhận vấn đề sử dụng tài sản Nga bị đóng băng đã được thảo luận trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Tuy nhiên, cơ chế giải phóng và phương án sử dụng số tiền này vẫn đang được xem xét.

Theo các quan chức Ukraine tham gia đàm phán, vấn đề tài sản Nga cũng từng được đề cập trong những cuộc tiếp xúc trước đây với phía Mỹ.

Châu Âu phản đối đề xuất của Mỹ

Đề xuất do Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, đưa ra đã vấp phải sự phản đối của các đại diện châu Âu.

Theo FT, kế hoạch này khiến nhiều nước châu Âu và Ukraine lo ngại, đồng thời đặt ra câu hỏi về mục tiêu của Mỹ cũng như sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Washington và châu Âu nhằm gây sức ép buộc Moscow chấm dứt xung đột.

Các quan chức châu Âu tham dự cuộc họp phản đối việc chuyển giao quyền kiểm soát tài sản Nga cho Mỹ, cũng như khả năng hoàn trả một phần tài sản cho Moscow.

“Họ đã được thông báo rõ rằng điều đó đơn giản là không thể xảy ra”, một nguồn tin am hiểu cuộc họp cho biết.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 260 tỷ euro tài sản nhà nước của Nga, phần lớn được nắm giữ tại EU.

Nhóm G7 đã cung cấp cho Ukraine khoản vay 45 tỷ euro, được bảo đảm bằng nguồn thu từ lãi phát sinh đối với các tài sản Nga bị phong tỏa. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu phản đối việc sử dụng trực tiếp số tài sản gốc do lo ngại những hệ lụy pháp lý.

Cuối năm ngoái, các nhà lãnh đạo EU cam kết sử dụng số tài sản này để hỗ trợ tái thiết Ukraine nếu Nga không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại xung đột. Dù vậy, bất kỳ quyết định giải tỏa tài sản nào cũng cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU nhất trí, điều được đánh giá là khó đạt được trong bối cảnh hiện nay.

Một đề xuất tương tự từng xuất hiện trong kế hoạch hòa bình 28 điểm do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra cách đây một năm, nhưng không đạt được tiến triển đáng kể.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/10 khẳng định Moscow sẽ tìm mọi biện pháp có thể để thu hồi các tài sản bị phong tỏa.

“Điều này bao gồm các biện pháp pháp lý, các thủ tục tố tụng và khởi kiện tại tòa án”, ông Peskov tuyên bố, đồng thời mô tả số tài sản bị đóng băng là tài sản bị đánh cắp.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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