Nga bác đề xuất ngừng bắn 60 ngày của Ukraine, nêu điều kiện hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài thay vì một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Cả Tổng thống Putin và các quan chức cấp cao khác của Nga đều nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi muốn một nền hòa bình lâu dài và sẵn sàng làm mọi điều có thể để đạt được mục tiêu đó”, ông Peskov nói với báo chí.

Phát biểu với báo chí cuối tuần qua, Tổng thống Zelensky cho biết: “Hãy nói với ông Putin rằng hãy cho chúng tôi hai tháng, 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử”.

Nga từ lâu đã yêu cầu Ukraine tổ chức bầu cử, cho rằng việc Tổng thống Zelensky tiếp tục nắm quyền mà không tổ chức bầu cử khiến tính chính danh của ông bị đặt dấu hỏi. Trong khi đó, luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời gian thiết quân luật, được áp dụng kể từ khi xung đột với Nga bùng phát trên diện rộng vào tháng 2/2022.

Ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng chỉ thị cho quân đội Nga ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử.

“Tổng thống đã từng đề cập đến vấn đề này. Trong trường hợp cụ thể, tôi có thể khẳng định một cách đầy trách nhiệm rằng nếu Kiev thực sự muốn tổ chức bầu cử, Tổng thống Nga, với tư cách Tổng tư lệnh tối cao, sẵn sàng ra lệnh cho quân đội không tấn công Ukraine vào ngày bầu cử. Cụ thể là chỉ trong ngày bầu cử. Đây là một chi tiết rất quan trọng cần được làm rõ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Bình luận về đề xuất ngừng bắn 60 ngày của ông Zelensky, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định Nga không muốn một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn.

“Chúng tôi không cần một lệnh ngừng bắn mà cần một nền hòa bình bền vững, lâu dài cho các thế hệ mai sau”, ông Peskov nói.

Ông cho biết Nga từng công khai tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ngay sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga). Tuy nhiên, ông Peskov cáo buộc Ukraine sau đó tiến hành các cuộc tấn công vào Moscow với quy mô chưa từng có tiền lệ, đồng thời tìm cách phá hoại cuộc bầu cử và nhắm mục tiêu vào các điểm bỏ phiếu.