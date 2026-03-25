Tổng thống Donald Trump ngày 24/3 cho biết Mỹ đang đạt tiến triển trong nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời tiết lộ đã giành được một “nhượng bộ quan trọng” từ phía Tehran.

Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran. Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết Washington đang trao đổi với “những người phù hợp” tại Iran để hướng tới một thỏa thuận chấm dứt giao tranh.

“Chúng tôi đang trong quá trình đàm phán”, ông nói, đồng thời khẳng định phía Iran “rất muốn đạt được thỏa thuận”.

Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc đã diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Baqer Qalibaf gọi những thông tin này là “tin giả”.

Theo The New York Times, Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, kênh Channel 12 của Israel dẫn các nguồn tin cho biết Washington đang đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng để thảo luận kế hoạch này.

Một nguồn tin am hiểu vấn đề xác nhận với Reuters rằng Mỹ đã chuyển đề xuất tới Iran, song không tiết lộ chi tiết. Theo truyền thông Israel, nội dung kế hoạch có thể bao gồm việc dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Iran, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại Eo biển Hormuz.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Ông Trump cũng cho biết Iran đã đưa ra một nhượng bộ “có giá trị lớn” liên quan đến lĩnh vực năng lượng phi hạt nhân và Eo biển Hormuz, song không nêu rõ chi tiết.

Theo một tài liệu mà Reuters tiếp cận, Iran đã thông báo tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Hàng hải Quốc tế rằng các tàu “không mang tính thù địch” có thể đi qua Eo biển Hormuz nếu phối hợp với cơ quan chức năng Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Shehbaz Sharif cho biết Pakistan sẵn sàng đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột.

“Pakistan hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra nhằm thúc đẩy đối thoại để chấm dứt chiến sự ở Trung Đông, vì lợi ích của hòa bình và ổn dịnh trong khu vực cũng như trên phạm vi rộng hơn. Với điều kiện có sự đồng thuận của Mỹ và Iran, Pakistan sẵn sàng và vinh sự được làm nước chủ nhà để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất và mang tính quyết định, hướng tới một giải pháp toàn diện cho cuộc xung đột đang diễn ra”, ông Sharif đăng trên mạng xã hội X.

Một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết các cuộc thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp đang ở giai đoạn nâng cao và có thể diễn ra trong vòng một tuần nếu được thông qua.

Trước đó, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2, sau khi cho rằng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran không đạt tiến triển như kỳ vọng, dù Oman bên trung gian khẳng định đã có những bước tiến đáng kể.