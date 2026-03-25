Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, dù Tổng thống Donald Trump vẫn đề cập khả năng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, Reuters hôm 18/3 đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ, qua đó mở rộng các phương án, bao gồm khả năng đưa lực lượng vào lãnh thổ Iran. Nếu xảy ra, đây sẽ là bước leo thang đáng kể, trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ tư và gây biến động mạnh trên thị trường toàn cầu.

Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều động thêm các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin giấu tên cho biết chưa rõ địa điểm cụ thể cũng như thời điểm triển khai lực lượng trong khu vực. Hiện các binh sĩ này đang đồn trú tại căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina. Nguồn tin cho biết chưa có quyết định về việc đưa quân trực tiếp vào Iran, nhưng việc tăng quân sẽ giúp Mỹ nâng cao năng lực cho các chiến dịch tiềm tàng trong tương lai, số binh sĩ dự kiến triển khai dao động từ 3.000 đến 4.000 người.

Trước khi tăng viện, Mỹ đã duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực. Thông tin điều thêm quân được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump hoãn đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, cho biết đã có những cuộc trao đổi “mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, phía Iran sau đó phủ nhận việc diễn ra đàm phán.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thảo luận phương án đưa bộ binh tới Đảo Kharg, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Sư đoàn Dù 82 có khả năng triển khai trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh và chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ đường không. Đây là đơn vị được xem là lực lượng phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ, có khả năng triển khai trong thời gian rất ngắn khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Theo nguồn tin, lực lượng lần này sẽ bao gồm một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tác chiến số 1, cùng với Tư lệnh sư đoàn, Thiếu tướng Brandon Tegtmeier và bộ tham mưu đi kèm.

Tuy nhiên, việc sử dụng lực lượng bộ binh Mỹ, dù ở quy mô hạn chế vẫn tiềm ẩn rủi ro chính trị đáng kể đối với Tổng thống Trump, trong bối cảnh dư luận trong nước không ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tại Iran, cũng như các cam kết trước bầu cử về việc tránh sa lầy vào các cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 25/3 cho thấy chỉ 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào Iran, giảm so với mức 37% của tuần trước; trong khi 61% bày tỏ phản đối.