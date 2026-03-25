  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều thêm hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông

Thứ Tư, 06:15, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là sẽ điều thêm hàng nghìn binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 – lực lượng tinh nhuệ của Lục quân Mỹ tới Trung Đông, theo hai nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters ngày 24/3.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng đáng kể hiện diện quân sự tại Trung Đông, dù Tổng thống Donald Trump vẫn đề cập khả năng đạt được thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột.

Trước đó, Reuters hôm 18/3 đưa tin chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ, qua đó mở rộng các phương án, bao gồm khả năng đưa lực lượng vào lãnh thổ Iran. Nếu xảy ra, đây sẽ là bước leo thang đáng kể, trong bối cảnh xung đột đã bước sang tuần thứ tư và gây biến động mạnh trên thị trường toàn cầu.

Mỹ gia tăng áp lực quân sự, điều động thêm các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin giấu tên cho biết chưa rõ địa điểm cụ thể cũng như thời điểm triển khai lực lượng trong khu vực. Hiện các binh sĩ này đang đồn trú tại căn cứ Fort Bragg, bang Bắc Carolina. Nguồn tin cho biết chưa có quyết định về việc đưa quân trực tiếp vào Iran, nhưng việc tăng quân sẽ giúp Mỹ nâng cao năng lực cho các chiến dịch tiềm tàng trong tương lai, số binh sĩ dự kiến triển khai dao động từ 3.000 đến 4.000 người.

Trước khi tăng viện, Mỹ đã duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại khu vực. Thông tin điều thêm quân được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump hoãn đe dọa tấn công các nhà máy điện của Iran, cho biết đã có những cuộc trao đổi “mang tính xây dựng”. Tuy nhiên, phía Iran sau đó phủ nhận việc diễn ra đàm phán.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thảo luận phương án đưa bộ binh tới Đảo Kharg, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Sư đoàn Dù 82 có khả năng triển khai trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận lệnh và chuyên thực hiện các chiến dịch đổ bộ đường không. Đây là đơn vị được xem là lực lượng phản ứng nhanh của Lục quân Mỹ, có khả năng triển khai trong thời gian rất ngắn khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Theo nguồn tin, lực lượng lần này sẽ bao gồm một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn tác chiến số 1, cùng với Tư lệnh sư đoàn, Thiếu tướng Brandon Tegtmeier và bộ tham mưu đi kèm.

Tuy nhiên, việc sử dụng lực lượng bộ binh Mỹ, dù ở quy mô hạn chế vẫn tiềm ẩn rủi ro chính trị đáng kể đối với Tổng thống Trump, trong bối cảnh dư luận trong nước không ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch tại Iran, cũng như các cam kết trước bầu cử về việc tránh sa lầy vào các cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 25/3 cho thấy chỉ 35% người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích nhằm vào Iran, giảm so với mức 37% của tuần trước; trong khi 61% bày tỏ phản đối.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Trung Đông xung đột Mỹ Iran 2026 Mỹ điều quân đến Iran Mỹ
Giải mã "chiến lược drone" của Ukraine trong xung đột ở Trung Đông
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang, Ukraine nổi lên như một nhà cung cấp giải pháp phòng không giá rẻ đầy thực dụng, với các drone đánh chặn có thể thay đổi “phép toán chiến sự”. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: liệu Kiev có đang mạo hiểm chính an ninh của mình khi xuất khẩu công nghệ này?

Nóng thế giới ngày 25/3: Iran và Israel tiếp tục "ăn miếng trả miếng"
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Israel tuyên bố tiếp tục tấn công toàn lực, Iran nã tên lửa tập kích xuyên đêm; Mỹ tính tăng cường 3.000 lính dù cho chiến dịch quân sự ở Iran; Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột...

Ông Trump tái khẳng định Mỹ - Iran đang đàm phán, vẫn duy trì sức ép quân sự
VOV.VN - Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington và Tehran “đang đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho rằng phía Iran “đang nói chuyện có lý trí”, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù Iran tiếp tục bác bỏ việc có đàm phán trực tiếp với Mỹ.

