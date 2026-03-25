Giải mã "chiến lược drone" của Ukraine trong xung đột ở Trung Đông

“Phép toán chiến sự” và bài toán chi phí ở Trung Đông

Chiến tranh hiện đại, suy cho cùng là cuộc chơi của những con số. Trong khi các cường quốc như Mỹ, Saudi Arabia, Qatar hay Các tiểu vương quốc Arab (UAE) chi hàng tỷ USD mỗi tuần cho phòng không, thì thực tế lại phơi bày một nghịch lý: những hệ thống đắt đỏ đang phải đối đầu với các mục tiêu giá rẻ.

Lực lượng Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln để hỗ trợ cuộc tấn công trong Chiến dịch Epic Fury vào Iran.Ảnh: Reuters.

Một tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot hay NASAMS có giá từ 3-4 triệu USD, trong khi một UAV Shahed-136 chỉ dao động từ 30.000 đến 100.000 USD. Sự chênh lệch khổng lồ này khiến cán cân chi phí trở nên bất lợi, đặc biệt trong các cuộc tấn công quy mô lớn.

Chỉ trong tuần đầu của giai đoạn giao tranh leo thang ở Trung Đông, hơn 800 tên lửa Patriot đã được sử dụng, vượt cả sản lượng cả năm 2025 của Mỹ, với tổng chi phí ước tính lên tới 5 tỷ USD. Trong khi Ukraine chỉ nhận được khoảng 600 tên lửa Patriot trong suốt hơn 4 năm chiến sự với Nga.

Con số này không chỉ phản ánh cường độ chiến sự, mà còn cho thấy một thực tế đáng lo ngại rằng ngay cả những nền kinh tế mạnh nhất cũng khó có thể duy trì nhịp độ tiêu hao như vậy trong thời gian dài.

Giải pháp từ Ukraine: đảo ngược thế trận chi phí

Trong bối cảnh đó, Ukraine đang đưa ra một cách tiếp cận khác nhằm thay đổi tận gốc “phép toán chiến sự”.

Sau nhiều năm đối phó với các đợt tấn công bằng UAV từ Nga, Kiev đã phát triển các drone đánh chặn có chi phí thấp hơn hàng nghìn lần so với mục tiêu. Không chỉ dừng ở thiết bị, Ukraine còn xây dựng một hệ sinh thái phòng thủ hoàn chỉnh: từ thuật toán nhận diện mục tiêu tự động đến đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm, đặc biệt am hiểu mô hình hoạt động của các UAV do Iran phát triển.

Theo giới phân tích, chính năng lực này đã khiến Mỹ bắt đầu quan tâm, thậm chí xem xét các giải pháp thử nghiệm từ Ukraine nhằm đối phó với làn sóng UAV tại Trung Đông.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thậm chí đã phác thảo một “trao đổi địa chính trị” rằng Ukraine sẽ cung cấp năng lực đánh chặn bằng drone để đổi lại việc tiếp cận các tên lửa PAC-3, nguồn lực khan hiếm nhưng thiết yếu để đối phó với tên lửa đạn đạo.

Ukraine có đang tự làm suy yếu mình?

Câu hỏi then chốt là liệu việc xuất khẩu công nghệ và triển khai nhân lực ra nước ngoài có làm suy giảm năng lực phòng thủ của Ukraine hay không.

Binh lính Ukraine sử dụng drone trên chiến trường. Ảnh Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine

Theo các dữ liệu chính thức, câu trả lời hiện tại là không. Trong năm 2025, Ukraine đã sản xuất khoảng 100.000 drone đánh chặn. Thậm chí kế hoạch trong năm 2026 còn tham vọng hơn, với mục tiêu sản xuất hơn 7 triệu drone các loại – từ FPV đến hệ thống đánh chặn.

Điều này cho thấy Kiev không chỉ đủ khả năng tự bảo vệ, mà còn có dư địa để hỗ trợ các đối tác. Việc triển khai công nghệ ra bên ngoài không phải là “rút ruột” nguồn lực trong nước, mà là mở rộng mạng lưới phòng thủ toàn cầu trước một mối đe dọa chung.

Không chỉ mang ý nghĩa quân sự, chiến lược này còn mở ra những lợi ích kinh tế đáng kể.

Mỗi lần đánh chặn thành công tại Trung Đông là một chứng minh cho năng lực công nghệ quốc phòng của Ukraine. Điều này có thể thu hút đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và mang lại doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm.

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu áp lực từ xung đột kéo dài, nguồn thu này không chỉ giúp tạo việc làm, mà còn củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng cho Ukraine.

Ở góc độ ngoại giao, việc hỗ trợ các đối tác cũng giúp Ukraine củng cố vị thế như một quốc gia đáng tin cậy trong hệ thống an ninh toàn cầu. Kiev không còn đơn thuần là bên nhận viện trợ, mà đang dần trở thành một nhà cung cấp an ninh.

Tương lai của phòng không: kỷ nguyên của drone

Vai trò của drone đánh chặn, trong thực chiến đang buộc các cường quốc phải nhìn lại cách tiếp cận truyền thống.

Trong nhiều năm, các giải pháp chi phí thấp từng bị xem nhẹ nhưng thực tế trên chiến trường đã đảo ngược quan điểm này. Các hệ thống tự động, giá rẻ lại tỏ ra hiệu quả hơn trong việc đối phó với các mối đe dọa số lượng lớn.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa các hệ thống tên lửa sẽ biến mất. Chúng vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong việc đánh chặn tên lửa hành trình và đạn đạo – những mục tiêu mà drone hiện chưa thể xử lý hiệu quả.

Tuy nhiên, lợi thế của drone nằm ở khả năng tối ưu hóa nguồn lực bằng cách để cho các hệ thống đắt đỏ tập trung vào mục tiêu chiến lược, trong khi nhiệm vụ “thường nhật” được giao cho những giải pháp tự động và chi phí thấp.

Trong vòng 5 năm tới, nhiều chuyên gia tin rằng drone đánh chặn sẽ trở thành nền tảng của phòng không hiện đại. Các “bầy đàn tự động” có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu với mức can thiệp tối thiểu của con người.

Trong làn sóng chuyển đối ấy, Ukraine đang đứng ở tuyến đầu với những kỹ sư và kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường.

Có thể nói, việc Ukraine cung cấp drone đánh chặn cho Trung Đông không phải là sự đánh đổi an ninh mà là một bước đi chiến lược. Bằng cách biến kinh nghiệm chiến trường thành lợi thế công nghệ, Kiev đang tái định vị mình trong trật tự an ninh toàn cầu.