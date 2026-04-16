Mỹ dồn dập tăng quân đến Trung Đông, ráo riết săn lùng thủy lôi Iran

Mối đe dọa này hoàn toàn có cơ sở. Dù kho dự trữ hàng nghìn quả thủy lôi của Iran đã tiêu hao đáng kể sau các chiến dịch của Mỹ và Israel, rủi ro vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn. Một quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết, tình báo quân sự tin rằng một số thiết bị nổ đã được triển khai trên biển, dù chi tiết cụ thể chưa được công bố.

Chỉ riêng nguy cơ Iran sử dụng vũ lực nhằm vào các tàu vận tải thương mại cũng đủ khiến tuyến hàng hải chiến lược này tê liệt, kéo theo những biến động mạnh trên thị trường năng lượng. Trong kịch bản xấu nhất, nếu một tàu thương mại bị trúng mìn, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển có thể chậm lại đáng kể, thậm chí bị gián đoạn hoàn toàn.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12/4/2026. Ảnh: Reuters

Hiện đã có hơn một chục tàu chiến Mỹ hiện diện trong khu vực, cùng nhiều lực lượng khác đang trên đường tăng viện. Nhiệm vụ chính của họ là thực thi các lệnh cấm vận do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, nhằm siết chặt hoạt động vận chuyển hàng hóa của Iran trong và xung quanh Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, các tàu này đồng thời cũng đóng vai trò như lực lượng rà phá thủy lôi, triển khai tàu nổi, trực thăng và thiết bị không người lái dưới nước để phát hiện và vô hiệu hóa những vũ khí khó truy tìm này trước khi chúng phát nổ.

“Việc tìm kiếm thủy lôi giống như nhổ cỏ bồ công anh để tạo ra một lối đi an toàn", ông Steven Wills, cựu sĩ quan hải quân thuộc Trung tâm Chiến lược Hàng hải, nhận định. Tuy nhiên, ông cũng ví công việc này như việc "cắt cỏ", bởi một khu vực vừa được làm sạch hôm nay hoàn toàn có thể bị rải mìn trở lại, khiến nỗ lực rà phá phải diễn ra liên tục và gần như không có hồi kết.

Cho đến nay, Hải quân Mỹ vẫn chưa phát hiện bất kỳ quả thủy lôi nào. Dù vậy, lưu lượng giao thông hàng hải qua khu vực đã giảm xuống gần như bằng không do tâm lý dè chừng của các hãng vận tải, khiến việc chứng minh các tuyến đường an toàn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

“Hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu thiết lập một tuyến đường thủy mới và sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải nhằm khuyến khích lưu thông thương mại tự do", ông Brad Cooper, chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, cho biết vào cuối tuần qua.

Một cuộc diễn tập gần đây do ông Bryan Clark, cựu sĩ quan hải quân tại Viện Hudson, thực hiện cho thấy các tuyến vận tải hàng hải có thể được khôi phục trong vòng vài tuần nhờ những công nghệ mới mà Hải quân Mỹ triển khai. Ông cho rằng, trong trường hợp khu vực không bị rải mìn dày đặc và chỉ cần thiết lập một hành lang an toàn để dẫn tàu thuyền đi qua, quá trình này thậm chí có thể rút ngắn xuống chỉ còn vài ngày.

Iran được đánh giá có khả năng triển khai nhiều loại thủy lôi khác nhau, bao gồm cả loại đặt dưới đáy biển và kích nổ khi tàu đi qua. Một số được neo cố định dưới đáy, một số khác lơ lửng ngay dưới mặt nước, trong khi có loại có thể trôi theo dòng hải lưu, khiến việc phát hiện và xử lý trở nên phức tạp hơn nhiều.

Để đối phó với tình huống này, Mỹ tận dụng ưu thế từ các thiết bị không người lái như Knifefish và Kingfish. Sử dụng công nghệ sóng siêu âm, các thiết bị này có khả năng quét và phát hiện nhanh chóng những vật thể bất thường dưới lòng đại dương, đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải.

“Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ này đủ lâu để có trong tay một bộ dữ liệu khảo sát đáy biển tương đối hoàn chỉnh. Nhờ đó, họ có thể triển khai các hệ thống không người lái để phát hiện những dấu hiệu cho thấy có thể đã xuất hiện vật thể lạ dưới nước", ông Steven Wills nhận định.

Theo các dữ liệu công khai và hệ thống theo dõi tàu, nhiều tàu chiến khác của Mỹ đang trên đường tới khu vực để tăng cường nhiệm vụ phong tỏa và rà phá thủy lôi.

Hai tàu rà phá thủy lôi lớp Avenger là USS Chief và USS Pioneer đã rời Singapore, di chuyển về phía Trung Đông. Trong khi đó, ba tàu chiến ven biển đóng tại Bahrain, vốn được trang bị các gói nhiệm vụ tìm kiếm thủy lôi và từng được rút khỏi Vịnh Ba Tư trước các cuộc tấn công đầu tiên vào Iran, có thể sẽ sớm quay trở lại khu vực này.

Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer với khoảng 2.200 lính thủy đánh bộ đang từ Thái Bình Dương tiến về Trung Đông. Sau khi hội quân, tổng quân số Mỹ hiện diện trên biển tại khu vực này sẽ tăng lên gần 5.000 người, đồng thời nâng tổng số tàu chiến Mỹ tại đây lên hơn 20 chiếc.