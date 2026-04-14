Iran cảnh báo tung đòn “vượt ngoài tưởng tượng” nếu chiến sự tái bùng phát

Thứ Ba, 09:45, 14/04/2026
VOV.VN - Iran tuyên bố chưa sử dụng hết năng lực quân sự và sẵn sàng triển khai chiến thuật mới nếu xung đột tái bùng phát, trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz căng thẳng và đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này vẫn chưa sử dụng hết năng lực trong các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai những chiến thuật và khả năng hoàn toàn mới nếu xung đột tiếp diễn.

“Chúng tôi chưa sử dụng toàn bộ năng lực và nếu chiến tranh tiếp diễn, chúng tôi sẽ tung đòn vượt ngoài tưởng tượng của đối phương”, người phát ngôn IRGC, Chuẩn tướng Hossein Mohebbi, nhấn mạnh ngày 13/4. Ông cũng cho biết Iran sẽ áp dụng các chiến thuật tác chiến mới mà đối phương “không có khả năng đối phó”.

Tên lửa Khorramshahr-4 của Iran. Ảnh: IRNA

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Reza Talaei Nik cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Ông cho biết các nguồn dự trữ chiến lược của lực lượng vũ trang, bao gồm tên lửa và máy bay không người lái, đã được bổ sung đầy đủ và sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Bên cạnh sức mạnh chiến đấu và các chiến thuật mới, hệ thống hậu cần quốc phòng vẫn hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng cường năng lực phòng thủ.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Quds thuộc IRGC, Chuẩn tướng Esmaeil Qaani, khẳng định Mỹ và Israel cuối cùng sẽ phải “trắng tay” rút khỏi khu vực Tây Á. Ông cho rằng “Mặt trận Kháng chiến thống nhất” đang hiện diện mạnh mẽ và hiệu quả trên toàn khu vực, sẵn sàng đối phó với các đối thủ. Theo ông Qaani, Washington và Tel Aviv cần nhớ lại việc họ từng phải rút khỏi Yemen, eo biển Bab el-Mandeb và Biển Đỏ.

Sau 40 ngày giao tranh dữ dội lan rộng toàn khu vực, Iran và Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần hôm 8/4, dưới sự trung gian của Pakistan, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, tình hình tiếp tục căng thẳng khi các nhà đàm phán cấp cao của hai bên rời thủ đô Islamabad (Pakistan) hôm 12/4 mà không đạt được đột phá sau 21 giờ thương lượng.

Giới chức Iran cho rằng các yêu cầu “quá mức” từ phía Mỹ là nguyên nhân khiến đàm phán bế tắc, trong đó quyền làm giàu urani của Iran và vấn đề đi lại qua eo biển Hormuz là hai điểm bất đồng lớn.

Iran đã áp đặt các biện pháp hạn chế tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Động thái này khiến tuyến hàng hải chiến lược – nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu – gần như bị tê liệt đối với các tàu có liên hệ với các bên bị Tehran coi là “đối thủ” và đồng minh của họ. Dữ liệu hàng hải cho thấy lưu lượng qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh, kéo theo giá năng lượng tăng cao và gây biến động kinh tế toàn cầu.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 tuyên bố quân đội nước này sẽ áp đặt phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, áp dụng với tất cả tàu thuyền ra vào các cảng của Iran. Ông cũng cảnh báo bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách phá vỡ phong tỏa sẽ bị “loại bỏ”, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát ngay cả khi lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Phía Iran coi các hành động phong tỏa trong vùng biển quốc tế là “bất hợp pháp” và không khác gì “cướp biển”, đồng thời cảnh báo mọi tàu chiến tiếp cận eo biển Hormuz có thể bị xem là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh. Quân đội Iran ngày 13/4 tuyên bố bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào các cảng của nước này sẽ kéo theo phản ứng trên phạm vi khu vực, và khi đó “không có cảng nào ở Vịnh Ba Tư hay Biển Oman còn an toàn”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?
Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải
Eo biển Hormuz và tiền lệ nguy hiểm cho các “yết hầu” hàng hải

VOV.VN - Việc Iran thu phí eo biển Hormuz có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho các tuyến hàng hải chiến lược khác trên thế giới, tác động tới luật biển quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ
Anh và Pháp từ chối tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ

VOV.VN - Các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Anh và Pháp, tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, qua đó làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vốn đang đối mặt nhiều bất đồng.

