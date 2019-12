Mỹ dự chi 738 tỷ USD cho quốc phòng trong năm tài khóa 2020

Với 86 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng còn được biết đến với tên gọi Đạo luật cấp thẩm quyền quốc phòng quốc gia (NDAA).

Mức ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2020 là 738 tỉ USD, tăng 22 tỉ USD so với tài khóa 2019. Ảnh: Reuters.

Văn bản này đã được Hạ viện thông qua tuần trước và sẽ được trình lên Tổng thống Trump ký thành luật. Tổng thống Trump tuần trước cho biết sẽ sớm phê duyệt dự luật này do đã bao gồm tất cả các ưu tiên chi tiêu quốc phòng của ông.

Theo dự luật chính sách quốc phòng, chi tiêu quốc phòng của Mỹ trong năm tài khóa 2020 là 738 tỷ USD, tăng 2,8% so với năm tài khóa 2019. Phần lớn số tiền này được chi cho các chương trình an ninh quốc gia của bộ Quốc phòng và bộ An ninh Mỹ. 71,5 tỷ USD sẽ được dành cho các cuộc chiến của Mỹ ở nước ngoài và 5,3 tỷ USD sẽ được chi cho các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai./.