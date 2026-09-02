Mỹ duy trì chính sách truy quét nhập cư quy mô lớn

Đây là tháng thứ ba liên tiếp hoạt động bắt giữ người nhập cư tại Mỹ duy trì ở mức cao kỷ lục. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết số liệu sơ bộ cho thấy các nhân viên và đặc vụ ICE đã bắt khoảng 50.000 người trong tháng 8, tương đương hơn 1.600 người mỗi ngày. Con số này gần bằng hơn 49.000 vụ bắt giữ trong tháng 7, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét người nhập cư trên phạm vi toàn nước Mỹ. Ảnh Reuters.

Hoạt động bắt giữ từng giảm mạnh trong tháng 2 và tháng 3 nhưng tăng trở lại từ tháng 5 và liên tiếp lập mức cao mới trong tháng 6 và tháng 7. Đáng chú ý, chiến dịch hiện nay được tiến hành trên phạm vi rộng và ít gây chú ý hơn những cuộc truy quét quy mô lớn tại các thành phố hồi đầu năm. Các chiến dịch gần đây cũng được mở rộng tại những bang do đảng Dân chủ kiểm soát.

Việc tăng cường truy quét diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump được bổ sung nguồn lực lớn để thực hiện chương trình trục xuất hàng loạt. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan hiện đang mở rộng nhân lực, năng lực giam giữ và đầu tư thêm các công nghệ phục vụ hoạt động thực thi luật nhập cư.

Số liệu được công bố gần đây cũng cho thấy hoạt động bắt giữ không chỉ tập trung vào những người có tiền án hoặc đang bị truy tố. Tại khu vực Vịnh San Francisco, phần lớn những người bị bắt trong đợt gần đây không có hồ sơ về tiền án hoặc cáo buộc hình sự đang chờ xử lý.

Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định việc tăng cường thực thi luật nhập cư là cần thiết để thực hiện cam kết siết chặt biên giới và trục xuất những người cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ người nhập cư và nhiều chính quyền địa phương do đảng Dân chủ lãnh đạo tiếp tục phản đối phạm vi và phương thức tiến hành các chiến dịch.