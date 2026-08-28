English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Siết chặt kiểm soát nhập cư: Mỹ mua 6.000 găng tay phóng điện cho đặc vụ ICE

Thứ Sáu, 12:10, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) vừa phê duyệt bản hợp đồng trị giá 16,7 triệu USD để mua 6.000 đôi găng tay phóng điện trang bị cho các đặc vụ ngoài thực địa.

Quyết định của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ được đưa ra bất chấp những cảnh báo gay gắt từ các tổ chức nhân quyền khi kế hoạch được công bố vào đầu tháng này.

siet chat kiem soat nhap cu my mua 6.000 gang tay phong dien cho dac vu ice hinh anh 1
Đặc vụ Cơ quan Thực Thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Danbury, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo thông báo trên cơ sở dữ liệu mua sắm liên bang, ICE - lực lượng nòng cốt trong chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump - đã ký hợp đồng mua 6.000 thiết bị mang tên CTG-5 (thiết bị phát điện áp thấp, hay còn gọi là đơn vị GLOVE) đi kèm các trang thiết bị hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật với công ty Compliant Technologies. Hợp đồng dự kiến bàn giao trong vòng 6 tháng tới. Loại găng tay này có khả năng tạo ra các luồng xung điện gây đau đớn tức thì nhằm làm tê liệt khả năng phản kháng của đối tượng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan chủ quản của ICE, cho biết đây là “thiết bị dẫn truyền gây phân tâm và giảm leo thang căng thẳng”, dự kiến cấp phát cho các sĩ quan thuộc Bộ phận Điều tra An ninh Nội địa và Bộ phận Thực thi và Trục xuất.

Động thái này vấp phải phản ứng dữ dội từ giới bảo vệ nhân quyền. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) nhấn mạnh việc cung cấp cho nhân viên công quyền “một công cụ ngụy trang có thể gây đau đớn tột cùng là mầm mống dẫn đến tổn hại nghiêm trọng hơn cho cộng đồng và làm suy giảm trách nhiệm giải trình”.

Quyết định mua sắm diễn ra trong bối cảnh các hoạt động của ICE đang chịu sự giám sát chặt chẽ. Vụ việc các đặc vụ ICE nổ súng bắn chết 2 công dân Mỹ tại Minnesota hồi đầu năm nay cùng những bức xúc về điều kiện giam giữ khắc nghiệt đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ. Tính từ khi chính quyền Tổng thống Trump nhậm chức, đã có hơn 50 trường hợp tử vong khi đang bị giam giữ tại các cơ sở của cơ quan này.

Tổng thống Trump khẳng định việc siết chặt kiểm soát nhập cư là cần thiết để bảo đảm an ninh nội địa. Trái lại, các tổ chức dân quyền cáo buộc chính sách này mang tính phân biệt đối xử, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm quy trình xét xử công bằng và tạo ra môi trường bất an đối với các cộng đồng người thiểu số.

Đào Trang/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Số vụ bắt giữ người nhập cư tại Mỹ tăng cao nhất trong nhiều năm
Số vụ bắt giữ người nhập cư tại Mỹ tăng cao nhất trong nhiều năm

VOV.VN - Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) vừa công bố số liệu mới về hoạt động thực thi luật nhập cư sau gần 3 tháng trì hoãn. Báo cáo cho thấy số vụ bắt giữ người nhập cư của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021.

Số vụ bắt giữ người nhập cư tại Mỹ tăng cao nhất trong nhiều năm

Số vụ bắt giữ người nhập cư tại Mỹ tăng cao nhất trong nhiều năm

VOV.VN - Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) vừa công bố số liệu mới về hoạt động thực thi luật nhập cư sau gần 3 tháng trì hoãn. Báo cáo cho thấy số vụ bắt giữ người nhập cư của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021.

Mỹ thông qua gói ngân sách 70 tỷ USD để chống nhập cư bất hợp pháp
Mỹ thông qua gói ngân sách 70 tỷ USD để chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thượng viện Mỹ sáng 5/6 đã thông qua dự luật cấp 70 tỷ USD nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng về một quỹ bồi thường gây nhiều tranh cãi.

Mỹ thông qua gói ngân sách 70 tỷ USD để chống nhập cư bất hợp pháp

Mỹ thông qua gói ngân sách 70 tỷ USD để chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thượng viện Mỹ sáng 5/6 đã thông qua dự luật cấp 70 tỷ USD nhằm tăng cường nguồn lực cho các cơ quan thực thi luật nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, sau nhiều tuần tranh cãi gay gắt giữa hai đảng về một quỹ bồi thường gây nhiều tranh cãi.

Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ
Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Những tranh cãi xoay quanh chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng và nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.

Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

Nhập cư “hâm nóng” chính trường Mỹ trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Những tranh cãi xoay quanh chính sách nhập cư nghiêm ngặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gia tăng và nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề trung tâm của cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới tại Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ