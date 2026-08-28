Siết chặt kiểm soát nhập cư: Mỹ mua 6.000 găng tay phóng điện cho đặc vụ ICE

Quyết định của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ được đưa ra bất chấp những cảnh báo gay gắt từ các tổ chức nhân quyền khi kế hoạch được công bố vào đầu tháng này.

Đặc vụ Cơ quan Thực Thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tại Danbury, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo thông báo trên cơ sở dữ liệu mua sắm liên bang, ICE - lực lượng nòng cốt trong chiến dịch siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump - đã ký hợp đồng mua 6.000 thiết bị mang tên CTG-5 (thiết bị phát điện áp thấp, hay còn gọi là đơn vị GLOVE) đi kèm các trang thiết bị hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật với công ty Compliant Technologies. Hợp đồng dự kiến bàn giao trong vòng 6 tháng tới. Loại găng tay này có khả năng tạo ra các luồng xung điện gây đau đớn tức thì nhằm làm tê liệt khả năng phản kháng của đối tượng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), cơ quan chủ quản của ICE, cho biết đây là “thiết bị dẫn truyền gây phân tâm và giảm leo thang căng thẳng”, dự kiến cấp phát cho các sĩ quan thuộc Bộ phận Điều tra An ninh Nội địa và Bộ phận Thực thi và Trục xuất.

Động thái này vấp phải phản ứng dữ dội từ giới bảo vệ nhân quyền. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) nhấn mạnh việc cung cấp cho nhân viên công quyền “một công cụ ngụy trang có thể gây đau đớn tột cùng là mầm mống dẫn đến tổn hại nghiêm trọng hơn cho cộng đồng và làm suy giảm trách nhiệm giải trình”.

Quyết định mua sắm diễn ra trong bối cảnh các hoạt động của ICE đang chịu sự giám sát chặt chẽ. Vụ việc các đặc vụ ICE nổ súng bắn chết 2 công dân Mỹ tại Minnesota hồi đầu năm nay cùng những bức xúc về điều kiện giam giữ khắc nghiệt đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ. Tính từ khi chính quyền Tổng thống Trump nhậm chức, đã có hơn 50 trường hợp tử vong khi đang bị giam giữ tại các cơ sở của cơ quan này.

Tổng thống Trump khẳng định việc siết chặt kiểm soát nhập cư là cần thiết để bảo đảm an ninh nội địa. Trái lại, các tổ chức dân quyền cáo buộc chính sách này mang tính phân biệt đối xử, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm quy trình xét xử công bằng và tạo ra môi trường bất an đối với các cộng đồng người thiểu số.