Mỹ - Iran bất đồng về đề xuất chuyển giao uranium làm giàu

Tổng thống Donald Trump 17/4 cho biết, Mỹ có kế hoạch hợp tác với Iran để thu hồi lượng uranium đã được làm giàu và đưa trở lại Mỹ như một phần trong nỗ lực giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump nói rằng, hai bên sẽ “cùng nhau thực hiện”, bao gồm việc khai quật các vật liệu còn lại từ các cơ sở hạt nhân bị phá hủy và đưa về Mỹ. Ông cũng đề cập đến “bụi hạt nhân”, ám chỉ phần vật liệu còn sót lại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran trước đó.

Tuy nhiên, Iran lập tức bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định, nước này sẽ “không chuyển giao uranium đã làm giàu đi bất cứ đâu” và việc chuyển giao cho Mỹ “chưa bao giờ là một lựa chọn”.

Theo các ước tính, Iran được cho hiện sở hữu hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức độ tinh khiết 60%, mức gần với ngưỡng có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Đây là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa hai bên. Trong khi Mỹ coi việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân là mục tiêu cốt lõi, Tehran khẳng định, chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Bất chấp những bất đồng, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận, cho rằng tiến trình đàm phán “đang diễn ra tốt” và có thể đạt kết quả trong thời gian ngắn. Ông cũng cho biết, các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào cuối tuần và không loại trừ khả năng tới Islamabad khi thỏa thuận được ký kết.

Ngoài ra, ông Trump cho biết, Mỹ đang phối hợp với Iran trong việc rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải này vừa được mở lại sau thời gian gián đoạn do xung đột.