  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ - Iran bất đồng về đề xuất chuyển giao uranium làm giàu

Thứ Bảy, 05:37, 18/04/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 tuyên bố, Washington sẽ phối hợp với Iran để thu hồi và đưa lượng uranium làm giàu về Mỹ, song Tehran ngay lập tức bác bỏ, cho thấy bất đồng sâu sắc trong đàm phán hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump 17/4 cho biết, Mỹ có kế hoạch hợp tác với Iran để thu hồi lượng uranium đã được làm giàu và đưa trở lại Mỹ như một phần trong nỗ lực giải quyết chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, ông Trump nói rằng, hai bên sẽ “cùng nhau thực hiện”, bao gồm việc khai quật các vật liệu còn lại từ các cơ sở hạt nhân bị phá hủy và đưa về Mỹ. Ông cũng đề cập đến “bụi hạt nhân”, ám chỉ phần vật liệu còn sót lại sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran trước đó.

Tuy nhiên, Iran lập tức bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định, nước này sẽ “không chuyển giao uranium đã làm giàu đi bất cứ đâu” và việc chuyển giao cho Mỹ “chưa bao giờ là một lựa chọn”.

Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo các ước tính, Iran được cho hiện sở hữu hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức độ tinh khiết 60%, mức gần với ngưỡng có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Đây là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán giữa hai bên. Trong khi Mỹ coi việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân là mục tiêu cốt lõi, Tehran khẳng định, chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Bất chấp những bất đồng, Tổng thống Trump vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận, cho rằng tiến trình đàm phán “đang diễn ra tốt” và có thể đạt kết quả trong thời gian ngắn. Ông cũng cho biết, các cuộc đàm phán tiếp theo có thể diễn ra vào cuối tuần và không loại trừ khả năng tới Islamabad khi thỏa thuận được ký kết.

Ngoài ra, ông Trump cho biết, Mỹ đang phối hợp với Iran trong việc rà phá thủy lôi tại Eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến vận tải này vừa được mở lại sau thời gian gián đoạn do xung đột.

Quang Trung/VOV-Washington
Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẵn sàng chấp nhận hoạt động làm giàu uranium giới hạn của Iran
Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ sẵn sàng chấp nhận hoạt động làm giàu uranium giới hạn của Iran

VOV.VN - Mỹ và Iran đang thể hiện sự linh hoạt hơn trong các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới, khi Washington được cho là “sẵn sàng” chấp nhận việc Tehran tiếp tục làm giàu uranium trong giới hạn nhất định.

Mỹ nêu khả năng Iran chuyển giao urani, Tehran chưa xác nhận
Mỹ nêu khả năng Iran chuyển giao urani, Tehran chưa xác nhận

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cho rằng Iran đã đồng ý chuyển giao kho urani làm giàu cho Washington, trong khi các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra.

Mỹ cân nhắc thỏa thuận “20 tỷ USD đổi lấy urani” với Iran
Mỹ cân nhắc thỏa thuận “20 tỷ USD đổi lấy urani” với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc giải phóng 20 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy việc Tehran từ bỏ urani làm giàu.

