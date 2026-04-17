Mỹ nêu khả năng Iran chuyển giao urani, Tehran chưa xác nhận

Thứ Sáu, 22:32, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cho rằng Iran đã đồng ý chuyển giao kho urani làm giàu cho Washington, trong khi các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 17/4, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp nhận toàn bộ “bụi hạt nhân” - cách diễn đạt mà ông thường sử dụng để chỉ lượng urani làm giàu cao được cho là đang lưu trữ tại các cơ sở hạt nhân của Iran, từng bị Mỹ không kích trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái. Ông nhấn mạnh “không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào” trong thỏa thuận này.

my neu kha nang iran chuyen giao urani, tehran chua xac nhan hinh anh 1
Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Iran đã “đồng ý trả lại toàn bộ ‘bụi hạt nhân’ cho Mỹ”. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một nhượng bộ lớn từ phía Tehran, đồng thời đáp ứng một trong những yêu cầu then chốt của Washington để tiến tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả phía Iran lẫn các quốc gia trung gian tham gia tiến trình đàm phán đều chưa xác nhận việc Tehran đã chấp thuận điều khoản này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc phương án giải phóng khoảng 20 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy việc nước này từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

Hiện tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khác biệt, đặc biệt liên quan đến việc xử lý chương trình hạt nhân của Tehran và các điều kiện đi kèm, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến nhằm đánh giá khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời gian tới.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Ông Trump xác nhận Iran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 xác nhận Iran mở hoàn toàn trở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại khu vực Trung Đông.

Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của ngừng bắn

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của ngừng bắn giữa nước này với Mỹ.

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran tuyên bố eo biển Hormuz được mở hoàn toàn cho tàu thương mại trong thời gian còn lại của ngừng bắn giữa nước này với Mỹ.

Ông Trump: Xung đột Mỹ - Iran nên kết thúc, hai bên có thể gặp nhau cuối tuần

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc "sớm" và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng cho rằng xung đột hiện nay giữa Mỹ và Iran nên kết thúc “sớm” và hai bên có thể gặp nhau vào cuối tuần này.

