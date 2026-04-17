Mỹ nêu khả năng Iran chuyển giao urani, Tehran chưa xác nhận

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth ngày 17/4, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ tiếp nhận toàn bộ “bụi hạt nhân” - cách diễn đạt mà ông thường sử dụng để chỉ lượng urani làm giàu cao được cho là đang lưu trữ tại các cơ sở hạt nhân của Iran, từng bị Mỹ không kích trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái. Ông nhấn mạnh “không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào” trong thỏa thuận này.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Natanz của Iran, ngày 7/3/2026. Ảnh: Vantor/Reuters

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố Iran đã “đồng ý trả lại toàn bộ ‘bụi hạt nhân’ cho Mỹ”. Nếu được xác nhận, đây sẽ là một nhượng bộ lớn từ phía Tehran, đồng thời đáp ứng một trong những yêu cầu then chốt của Washington để tiến tới chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, cho đến nay, cả phía Iran lẫn các quốc gia trung gian tham gia tiến trình đàm phán đều chưa xác nhận việc Tehran đã chấp thuận điều khoản này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin Mỹ đang cân nhắc phương án giải phóng khoảng 20 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran để đổi lấy việc nước này từ bỏ kho dự trữ urani làm giàu.

Hiện tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn nhiều khác biệt, đặc biệt liên quan đến việc xử lý chương trình hạt nhân của Tehran và các điều kiện đi kèm, trong khi cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến nhằm đánh giá khả năng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong thời gian tới.