Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)

Thứ Bảy, 06:54, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cuộc đàm phán vào ngày 11/4 giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bao gồm cả các trung gian hòa giải và các cuộc đàm phán trực tiếp, các nguồn tin cho biết.

Các cuộc đàm phán quan trọng tại Islamabad giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bao gồm cả hình thức gián tiếp và trực tiếp, một quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực nói với CNN hôm 11/4.

Đặc phái viên Steve Witkoff (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin khu vực, hai bên có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán thông qua các trung gian hòa giải người Pakistan và sau đó dự kiến ​​sẽ chuyển sang các cuộc thảo luận trực tiếp vào cuối ngày.

Các vòng đàm phán trước đây chủ yếu là gián tiếp, thông qua các trung gian hòa giải người Oman, mặc dù đã có một số liên hệ trực tiếp trong các cuộc đàm phán hạt nhân mùa xuân năm ngoái.

Đặc phái viên Steve Witkoff, một thành viên của nhóm đàm phán Mỹ, cũng đã có liên hệ trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người sẽ có mặt tại Pakistan thay mặt cho phái đoàn Iran.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Phó Tổng thống Mỹ đặt kỳ vọng khi lên đường tới Pakistan để đàm phán với Iran
VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sáng 10/4 phát biểu trước khi lên đường tới Pakistan để tham dự cuộc đàm phán với Iran cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình này sẽ diễn ra theo hướng tích cực.

Chi tiết kế hoạch ngừng bắn 10 điểm của Iran và khả năng Mỹ đồng thuận
VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump trao đổi với các nhà lãnh đạo Pakistan, còn Trung Quốc cũng được cho là có ảnh hưởng với Iran trong vấn đề này.

Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí
VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran vừa tuyên bố rằng việc ám sát các chỉ huy cấp cao của Iran sẽ không làm nhụt chí các chiến binh Iran. Mới đây, Israel đã hạ sát quan chức phụ trách tướng tình báo của lực lương Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Majid Khademi.

