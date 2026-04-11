Mỹ - Iran có thể đàm phán trực tiếp tại Pakistan hôm nay (11/4)

Các cuộc đàm phán quan trọng tại Islamabad giữa Mỹ và Iran dự kiến ​​sẽ bao gồm cả hình thức gián tiếp và trực tiếp, một quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực nói với CNN hôm 11/4.

Theo nguồn tin khu vực, hai bên có khả năng sẽ đạt được thỏa thuận về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán thông qua các trung gian hòa giải người Pakistan và sau đó dự kiến ​​sẽ chuyển sang các cuộc thảo luận trực tiếp vào cuối ngày.

Các vòng đàm phán trước đây chủ yếu là gián tiếp, thông qua các trung gian hòa giải người Oman, mặc dù đã có một số liên hệ trực tiếp trong các cuộc đàm phán hạt nhân mùa xuân năm ngoái.

Đặc phái viên Steve Witkoff, một thành viên của nhóm đàm phán Mỹ, cũng đã có liên hệ trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người sẽ có mặt tại Pakistan thay mặt cho phái đoàn Iran.