Lãnh tụ Iran: Việc các chỉ huy cấp cao bị ám sát không làm Tehran nhụt chí

Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm 6/4 nói rằng rằng viên tướng Khademi bị ám sát” đã cống hiến hàng thập kỷ phục vụ thầm lặng và tận tụy trong các lĩnh vực an ninh, tình báo và quốc phòng”.

Ông Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA.

Ông Khamenei nói thêm: “Hàng ngũ không hề lay chuyển của các chiến binh trên con đường chân lý ở Iran, cùng với Lực lượng vũ trang hy sinh quên mình, tạo thành một mặt trận vững chắc và kiên cố đến mức khủng bố và tội phạm thậm chí không thể làm suy chuyển quyết tâm và lý tưởng thánh chiến của họ”.

Lần này, những bình luận của ông Khamenei cũng được đưa ra trong một tuyên bố bằng văn bản. Ông chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế vị cha mình, đại giáo chủ Ali Khamenei, người đã bị ám sát vào đầu cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Israel đã nhắm mục tiêu vào hàng chục quan chức chính trị và quân sự cấp cao ở Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2/2026.

Vụ ám sát tướng Khademi đã được cả Iran và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, xác nhận. Ông Katz cho biết ông Khademi “chịu trách nhiệm trực tiếp” về cái chết của các thường dân Israel và “là một trong ba nhân vật cấp cao nhất” trong lực lượng Vệ binh cách mạng (IRGC).

Cũng trong ngày 6/4, quân đội Israel cho biết lực lượng không quân của họ đã loại bỏ Asghar Bagheri, Tư lệnh Đơn vị Đặc nhiệm thuộc Lực lượng Quds của IRGC kể từ năm 2019. Tehran chưa bình luận về tuyên bố này.