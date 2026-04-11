中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Tổng thống Mỹ đặt kỳ vọng khi lên đường tới Pakistan để đàm phán với Iran

Thứ Bảy, 06:24, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sáng 10/4 phát biểu trước khi lên đường tới Pakistan để tham dự cuộc đàm phán với Iran cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình này sẽ diễn ra theo hướng tích cực.

Phát biểu với báo giới tại căn cứ Andrew bang Maryland trước khi tới Pakistan để tham dự cuộc đàm phán đầu tiên với Iran kể từ khi xung đột nổ ra, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, ông đang rất mong chờ vào cuộc đàm phán này và hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói: “Chúng tôi rất mong chờ vòng đàm phán lần này và tin rằng đây có thể là một tiến trình tích cực. Như Tổng thống đã nhấn mạnh, nếu phía Iran sẵn sàng tham gia đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng chìa tay hợp tác”.

pho tong thong my dat ky vong khi len duong toi pakistan de dam phan voi iran hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Vance, Mỹ đang tiếp cận tiến trình này theo hướng chủ động và xây dựng, với mục tiêu đạt được một kết quả tích cực từ vòng đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời cảnh báo với phía Iran rằng Washington sẽ không dễ dàng chấp  nhận những động thái thiếu nghiêm túc từ phía Tehran.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ từng nhận định thỏa thuận ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran chỉ là một “thỏa thuận mong manh”, trong bối cảnh trên thực địa vẫn xuất hiện các vụ tấn công và nguy cơ leo thang từ các mặt trận liên quan. Ông cho rằng sự thiếu thống nhất trong các phát ngôn từ phía Iran là yếu tố khiến Washington thận trọng về triển vọng duy trì đình chiến lâu dài.

Các cuộc đàm phán lần này dự kiến diễn ra tại Islamabad vào ngày 10/4 (theo giờ Mỹ), với sự trung gian của Pakistan, được xem là bước tiếp theo nhằm chuyển từ lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần sang một thỏa thuận rộng hơn. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner cùng một số quan chức cấp cao khác.

Về phía Iran, dự kiến các cuộc đàm phán sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammed Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araqchi và tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Mohammad Bagher Zolghadr chủ trì.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Iran JD Vance Mỹ xung đột Trung Đông
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán lịch sử diễn ra hôm nay tại Pakistan, giới chức Iran tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.

Iran tiếp tục nhắc lại yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn

Iran tiếp tục nhắc lại yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Trước thềm cuộc đàm phán lịch sử diễn ra hôm nay tại Pakistan, giới chức Iran tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải có Lebanon trong lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran; Israel đề xuất đàm phán trực tiếp với Lebanon; Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ...

Nóng thế giới ngày 11/4: Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran

Nóng thế giới ngày 11/4: Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump lạc quan về thỏa thuận hòa bình với Iran; Israel đề xuất đàm phán trực tiếp với Lebanon; Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ...

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán tại Pakistan, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi Washington đáp ứng hai điều kiện then chốt.

Iran nêu 2 điều kiện để bắt đầu đàm phán với Mỹ

Iran nêu 2 điều kiện để bắt đầu đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Iran trong các cuộc đàm phán tại Pakistan, các cuộc đàm phán với Mỹ không thể bắt đầu cho đến khi Washington đáp ứng hai điều kiện then chốt.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ