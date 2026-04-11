Phó Tổng thống Mỹ đặt kỳ vọng khi lên đường tới Pakistan để đàm phán với Iran

Phát biểu với báo giới tại căn cứ Andrew bang Maryland trước khi tới Pakistan để tham dự cuộc đàm phán đầu tiên với Iran kể từ khi xung đột nổ ra, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, ông đang rất mong chờ vào cuộc đàm phán này và hy vọng sẽ có kết quả tốt đẹp.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói: “Chúng tôi rất mong chờ vòng đàm phán lần này và tin rằng đây có thể là một tiến trình tích cực. Như Tổng thống đã nhấn mạnh, nếu phía Iran sẵn sàng tham gia đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng chìa tay hợp tác”.

Theo ông Vance, Mỹ đang tiếp cận tiến trình này theo hướng chủ động và xây dựng, với mục tiêu đạt được một kết quả tích cực từ vòng đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra lời cảnh báo với phía Iran rằng Washington sẽ không dễ dàng chấp nhận những động thái thiếu nghiêm túc từ phía Tehran.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ từng nhận định thỏa thuận ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran chỉ là một “thỏa thuận mong manh”, trong bối cảnh trên thực địa vẫn xuất hiện các vụ tấn công và nguy cơ leo thang từ các mặt trận liên quan. Ông cho rằng sự thiếu thống nhất trong các phát ngôn từ phía Iran là yếu tố khiến Washington thận trọng về triển vọng duy trì đình chiến lâu dài.

Các cuộc đàm phán lần này dự kiến diễn ra tại Islamabad vào ngày 10/4 (theo giờ Mỹ), với sự trung gian của Pakistan, được xem là bước tiếp theo nhằm chuyển từ lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần sang một thỏa thuận rộng hơn. Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner cùng một số quan chức cấp cao khác.

Về phía Iran, dự kiến các cuộc đàm phán sẽ do Chủ tịch Quốc hội Mohammed Baqer Qalibaf, Ngoại trưởng Abbas Araqchi và tân thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, Mohammad Bagher Zolghadr chủ trì.