Mỹ - Iran có tiến triển trong đàm phán, nhưng thực địa vẫn còn nhiều căng thẳng

Phát biểu với báo giới, Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baqer Qalibaf thừa nhận, mặc dù có tiến triển nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hai bên. Theo ông Qalibaf, có một số vấn đề mà Iran kiên quyết và phía Mỹ cũng có những lằn ranh đỏ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang có "những cuộc đàm phán rất tốt" nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.

Trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammad Baqer Qalibaf. Ảnh: AP

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ tám, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, lan sang các nước trong khu vực và khiến giá dầu tăng vọt do việc đóng cửa trên thực tế eo biển, vốn trước chiến tranh là nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới.

Hôm qua, Iran đã đảo chiều chiến thuật để tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển, một lần nữa đóng cửa điểm nghẽn năng lượng và làm gia tăng thêm sự bất ổn cho cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã phát động vào ngày 28/2. Iran cho biết họ đang đáp trả việc Mỹ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran, gọi đó là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, việc Tehran kiểm soát eo biển bao gồm việc yêu cầu thanh toán các chi phí liên quan đến dịch vụ an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường. Tổng thống Trump gọi động thái này là "tống tiền" ngay cả khi ông “ca ngợi” các cuộc đàm phán. Tổng thống Trump cho biết sẽ bảo vệ lệnh phong tỏa của Mỹ và đe dọa "sẽ bắt đầu ném bom trở lại" nếu các nước không đạt được thỏa thuận dài hạn trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào thứ Tư tuần tới.

Mối lo ngại vẫn gia tăng sau khi ít nhất hai tàu báo cáo bị tấn công hôm qua khi đang cố gắng đi qua tuyến đường thủy này. Chính phủ Ấn Độ cho biết họ đã triệu tập đại sứ Iran tại New Delhi và bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc hai tàu mang cờ Ấn Độ bị tấn công trong eo biển.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, cho biết chưa ấn định ngày cho vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời nói thêm rằng trước tiên cần phải đạt được thỏa thuận về khuôn khổ hợp tác .

Giá dầu đã giảm khoảng 10% và thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh vào ngày cuối tuần nhờ triển vọng giao thông hàng hải được nối lại qua eo biển. Tuy nhiên, theo các nguồn tin vận tải biển, hàng trăm tàu thuyền và khoảng 20.000 thủy thủ vẫn đang mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư chờ được phép đi qua tuyến đường thủy này.