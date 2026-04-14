Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đối thoại dù đàm phán tại Pakistan thất bại

Thứ Ba, 07:24, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Iran đã kết thúc cuộc đàm phán cấp cao nhất trong nhiều thập kỷ tại Islamabad, Pakistan, mà chưa đạt được bước đột phá. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin am hiểu tiến trình, đối thoại giữa hai bên vẫn đang được duy trì và có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Cuộc đàm phán vào cuối tuần qua, nhằm tìm giải pháp cho căng thẳng giữa Washington và Tehran, diễn ra chỉ bốn ngày sau khi hai bên tuyên bố ngừng bắn. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước trong hơn một thập kỷ, đồng thời là cuộc đối thoại cấp cao nhất kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại Iran.

Các nhà đàm phán tại Mỹ và Iran tại Islamabad. Nguồn: AP

Các cuộc đàm phán được tổ chức tại khách sạn Serena ở Islamabad, với ba khu vực riêng biệt: một dành cho phái đoàn Mỹ, một cho phía Iran và một khu chung cho các cuộc họp ba bên với sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, theo các nguồn tin liên quan.

Nhiều vấn đề then chốt được đưa ra thảo luận, trong đó có eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới - cùng chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Tehran.

Theo các nguồn tin, các bên không được phép sử dụng điện thoại trong phòng họp chính. Vì thế, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, phải ra ngoài trong giờ giải lao để liên lạc với cấp trên.

Một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết từng có thời điểm hai bên kỳ vọng đạt được bước đột phá, song tình hình đã thay đổi nhanh chóng. Một nguồn tin khác nhận định các bên đã “tiến rất gần” tới thỏa thuận, thậm chí đạt khoảng 80%, trước khi vấp phải những quyết định không thể xử lý ngay tại bàn đàm phán.

Hai nguồn tin cấp cao từ Iran mô tả bầu không khí ban đầu là nặng nề, thiếu thiện chí, dù phía Pakistan đã nỗ lực làm trung gian hòa giải. Nhưng sau đó, không khí đàm phán đã có dấu hiệu cải thiện, làm dấy lên khả năng gia hạn thêm thời gian làm việc.

Dù vậy, các khác biệt cốt lõi vẫn chưa được thu hẹp. Một nguồn tin từ Mỹ cho rằng phía Iran chưa hiểu đầy đủ mục tiêu trọng tâm của Washington là đạt được một thỏa thuận bảo đảm Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, phía Iran tiếp tục bày tỏ lo ngại về mức độ tin cậy trong các cam kết của Mỹ. Tuy vậy, hai bên vẫn cân nhắc khả năng tiếp tục đối thoại.

Chính phủ Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thông tin liên quan. Trong khi đó, ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã liên hệ lại và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Một quan chức Mỹ cho biết hai bên vẫn duy trì đối thoại và ghi nhận những tiến triển tích cực hướng tới một thỏa thuận. Trả lời báo giới, người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales khẳng định lập trường của Mỹ không thay đổi trong các cuộc tiếp xúc tại Islamabad.

iran_4.jpg

Iran tuyên bố sẽ chỉ đàm phán theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13/4, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố những yêu cầu vô lý của Mỹ đã ngăn cản một thỏa thuận trong cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Pakistan.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran đàm phán tại Pakistan đối thoại Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran đàm phán cấp cao thỏa thuận hòa bình
Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng
Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm thảo luận về những gì Tehran gọi là “rủi ro từ các hành động khiêu khích của Mỹ”, đặc biệt liên quan đến khả năng phong tỏa các cảng của Iran.

Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng

Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm thảo luận về những gì Tehran gọi là “rủi ro từ các hành động khiêu khích của Mỹ”, đặc biệt liên quan đến khả năng phong tỏa các cảng của Iran.

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?
Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Mỹ để ngỏ khả năng gặp trực tiếp Iran trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc
Mỹ để ngỏ khả năng gặp trực tiếp Iran trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp thứ hai với phía Iran, trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn vào tuần tới.

Mỹ để ngỏ khả năng gặp trực tiếp Iran trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc

Mỹ để ngỏ khả năng gặp trực tiếp Iran trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp thứ hai với phía Iran, trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn vào tuần tới.

