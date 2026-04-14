Iran cảnh báo “hậu quả nguy hiểm” với an ninh toàn cầu từ hành động của Mỹ

Trong cuộc trao đổi, hai bên đã thảo luận về các diễn biến khu vực gần đây, trong đó có tình hình sau tuyên bố ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad (Pakistan).

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đã “cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm từ các hành động khiêu khích của Mỹ tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu”.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần của Iran, đồng thời nhấn mạnh Moscow cho rằng các thỏa thuận này cũng nên được áp dụng đối với Lebanon.

Ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng "hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả từ những hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran".