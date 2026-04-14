Iran cảnh báo “hậu quả nguy hiểm” với an ninh toàn cầu từ hành động của Mỹ

Thứ Ba, 08:42, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 13/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Trong cuộc điện đàm, ông cảnh báo các hành động “khiêu khích” của Mỹ có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Trong cuộc trao đổi, hai bên đã thảo luận về các diễn biến khu vực gần đây, trong đó có tình hình sau tuyên bố ngừng bắn và các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ tại Islamabad (Pakistan).

Quang cảnh đổ nát sau một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Nguồn: AP

Theo Bộ Ngoại giao Iran, ông Araghchi đã “cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm từ các hành động khiêu khích của Mỹ tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như toàn cầu”.

Về phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần của Iran, đồng thời nhấn mạnh Moscow cho rằng các thỏa thuận này cũng nên được áp dụng đối với Lebanon.

Ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẵn sàng "hỗ trợ tìm kiếm các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả từ những hành động gây hấn vô cớ của Mỹ và Israel nhằm vào Iran".

Iran cảnh báo “đòn đáp trả toàn cầu” nếu bị phong tỏa cảng

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm thảo luận về những gì Tehran gọi là “rủi ro từ các hành động khiêu khích của Mỹ”, đặc biệt liên quan đến khả năng phong tỏa các cảng của Iran.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran Sergey Lavrov an ninh toàn cầu đàm phán Mỹ Iran Nga
Tin liên quan

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?
Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

Mỹ sẽ phong tỏa Hormuz như thế nào?

VOV.VN - Quân đội Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu thực thi một chiến dịch phong tỏa đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/4/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 14/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 14/4/2026.

Chiến dịch đầy rủi ro của Mỹ ở eo biển Hormuz
Chiến dịch đầy rủi ro của Mỹ ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát động một chiến dịch được đánh giá là đầy rủi ro nhằm khôi phục hành lang an toàn qua eo biển Hormuz.

Chiến dịch đầy rủi ro của Mỹ ở eo biển Hormuz

Chiến dịch đầy rủi ro của Mỹ ở eo biển Hormuz

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã phát động một chiến dịch được đánh giá là đầy rủi ro nhằm khôi phục hành lang an toàn qua eo biển Hormuz.

