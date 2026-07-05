Mỹ - Iran sắp nối lại đàm phán, Tehran vẫn quyết thu phí eo biển Hormuz

Thông tin do truyền hình tiếng A rập Al Arabiya cùng một số nguồn tin khu vực loan báo. Các nguồn tin cho biết, 3 nội dung sẽ được tập trung thảo luận tại vòng thương lượng sắp tới là dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia đàm phán, không được đề cập. Chính quyền Iran cũng như nhà trung gian Pakistan, cũng chưa lên tiếng xác nhận kế hoạch đối thoại này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (phải) và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (trái) sẽ tham gia vòng đàm phán sắp tới. Ảnh: IRNA

Mỹ và Iran tiến hành cuộc đối thoại gần nhất tại Doha, Qatar, hôm 1/7, đúng 10 ngày sau vòng thương thảo cấp cao giữa hai bên tại Burgenstock, Thụy Sỹ. Cuộc thương thảo ở Doha diễn ra theo hình thức gián tiếp, có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cùng 2 đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Sau đàm phán, các bên đánh giá kết quả đạt được là tích cực, đồng thời nhất trí trở lại đối thoại sau lễ tang của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei (kết thúc ngày 9/7).

Về vấn đề eo biển Hormuz, một trong những nội dung được dư luận quan tâm nhất trong tiến trình thương thảo Mỹ-Iran, Đại sứ Iran tại Trung Quốc hôm qua tiếp tục khẳng định Tehran nhất quyết thu một số loại phí liên quan đến vùng biển này.

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới (World Peace Forum) tổ chức ở Bắc Kinh, Đại sứ Abdolreza Rahmani Fazli nhấn mạnh eo Hormuz là một phần hải phận của Iran. Vì vậy, Tehran nhất định sẽ thu một số khoản phí dịch vụ liên quan của tàu thuyền qua đây, nhưng không phải là phí lưu thông.

Iran áp đặt phong tỏa và thực hiện kiểm soát eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026, như biện pháp đáp trả chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống Tehran. Thời gian qua, giới chức Iran liên tiếp tuyên bố chủ quyền với eo Hormuz, đồng thời khẳng định sẽ triển khai thu phí đối với tàu thuyền lưu thông qua đây.

Trước khi chiến tranh bùng phát, eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược chiếm 20% tổng xuất khẩu dầu thô toàn cầu, chưa từng bị bất kỳ bên nào kiểm soát hay tuyên bố chủ quyền.