Mỹ khẳng định kiểm soát Hormuz, mở rộng phong tỏa Iran trên quy mô toàn cầu

Thứ Sáu, 21:53, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do Hải quân Mỹ triển khai đang “mở rộng và mang tính toàn cầu”, đồng thời khẳng định Washington đang gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 24/4, ông Hegseth nhấn mạnh: “Không có tàu nào rời eo biển Hormuz để đi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới mà không có sự cho phép của Hải quân Mỹ”. Ông cũng cho biết trong những ngày tới, Mỹ sẽ điều thêm một tàu sân bay tham gia chiến dịch phong tỏa.

my khang dinh kiem soat hormuz, mo rong phong toa iran tren quy mo toan cau hinh anh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Đề cập đến hiệu quả của chiến dịch, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trong tuần này Mỹ đã bắt giữ 2 tàu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cả 2 tàu đều rời cảng Iran trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực và bị cho là đã vi phạm các lệnh trừng phạt.

“Họ nghĩ rằng đã kịp thoát ra ngoài, nhưng không phải vậy. Chúng tôi đã thu giữ các tàu bị trừng phạt và sẽ tiếp tục làm điều đó”, ông Hegseth nói.

Cũng trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích các đồng minh châu Âu vì chưa hỗ trợ đủ cho Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ông cho rằng Mỹ “hầu như không phụ thuộc” vào tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, trong khi châu Âu lại có lợi ích lớn hơn nhiều tại khu vực này.

“Chúng tôi không trông chờ vào châu Âu, nhưng họ cần eo biển Hormuz hơn chúng tôi. Có lẽ họ nên giảm bớt các cuộc thảo luận và hội nghị, thay vào đó là hành động thực tế”, ông Hegseth nhấn mạnh, đồng thời cho rằng đây “chủ yếu là vấn đề của châu Âu hơn là của Mỹ”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran eo biển Hormuz Trung Đông Hải quân Mỹ Pete Hegseth an ninh năng lượng
Tin liên quan

Sức ép nội bộ lên Tổng thống Trump về cuộc chiến với Iran
VOV.VN - Trong gần 8 tuần chiến sự tại Iran, Quốc hội Mỹ liên tục có các động thái nhằm hạn chế quyền tiến hành chiến tranh của Tổng thống Donald Trump. Chính trường Mỹ đang bị chia rẽ sâu sắc.

Iran miễn phí quá cảnh eo biển Hormuz cho Nga và một số quốc gia
VOV.VN - Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày hôm qua (23/4) cho biết, Iran sẽ miễn phí quá cảnh đối với một số quốc gia, trong đó có Nga khi tàu chở dầu mỏ của những nước này đi qua eo biển Hormuz.

Toàn cảnh quốc tế trưa 24/4: Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh bắn tàu rải thủy lôi Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: “Tôi ra lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ mọi tàu thuyền, dù nhỏ đến đâu (tất cả 159 tàu chiến của họ đều nằm dưới đáy biển!), đang rải thủy lôi ở vùng eo biển Hormuz. Không được phép do dự”.

