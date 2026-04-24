  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran miễn phí quá cảnh eo biển Hormuz cho Nga và một số quốc gia

Thứ Sáu, 16:44, 24/04/2026
VOV.VN - Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali ngày hôm qua (23/4) cho biết, Iran sẽ miễn phí quá cảnh đối với một số quốc gia, trong đó có Nga khi tàu chở dầu mỏ của những nước này đi qua eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga ngày 23/4, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết hiện tại chính quyền Iran đang thực hiện các ngoại lệ đối với tàu chở hàng của các nước thân thiện, trong đó có Nga đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí.

Tàu container tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei cho biết, Iran đã nhận được phí quá cảnh qua eo biển lần đầu tiên, với số tiền được chuyển vào Ngân hàng trung ương Iran.

Iran đã tuyên bố kế hoạch thu phí đối với việc đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này, với lý do chi phí liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này. Chính quyền Iran đã đóng cửa eo biển và sẽ mở lại khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn.

Eo biển này, một điểm thắt cổ chai hẹp giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, là lối ra biển duy nhất từ trong vịnh Ba Tư dẫn ra đại dương, với khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày trước chiến tranh, chiếm khoảng 20% lượng nhiên liệu toàn cầu.

Văn Huy/VOV1
Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo
Mỹ và Iran lấy eo biển Hormuz làm điều kiện cho vòng đàm phán tiếp theo

VOV.VN - Trong bối cảnh vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad về xung đột Trung Đông đã không diễn ra như kỳ vọng của quốc tế, Mỹ và Iran vào hôm qua (23/4) đã có những tuyên bố về điều kiện cho cuộc gặp tiếp theo giữa hai bên. Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nút cho những bế tắc hiện nay.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Iran khi thời hạn ngừng bắn sắp hết
Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Iran khi thời hạn ngừng bắn sắp hết

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 21/4 cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh thời gian ngừng bắn sắp hết và triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào phút chót vẫn chưa rõ ràng.

Sóng gió mới: Iran đổi ý về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz
Sóng gió mới: Iran đổi ý về việc mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz

VOV.VN - Dư luận đang hy vọng eo biển Hormuz sẽ khai thông hoàn toàn, làm dịu căng thẳng kinh tế thế giới. Nhưng Iran đã bất ngờ tuyên bố đóng cửa lại eo biển này một cách hoàn toàn.

