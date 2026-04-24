Iran miễn phí quá cảnh eo biển Hormuz cho Nga và một số quốc gia

Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia của Nga ngày 23/4, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết hiện tại chính quyền Iran đang thực hiện các ngoại lệ đối với tàu chở hàng của các nước thân thiện, trong đó có Nga đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí.

Tàu container tại eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Iran Hamid Reza Haji Babaei cho biết, Iran đã nhận được phí quá cảnh qua eo biển lần đầu tiên, với số tiền được chuyển vào Ngân hàng trung ương Iran.

Iran đã tuyên bố kế hoạch thu phí đối với việc đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này, với lý do chi phí liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này. Chính quyền Iran đã đóng cửa eo biển và sẽ mở lại khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ hoàn toàn.

Eo biển này, một điểm thắt cổ chai hẹp giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, là lối ra biển duy nhất từ trong vịnh Ba Tư dẫn ra đại dương, với khoảng 20 triệu thùng dầu đi qua mỗi ngày trước chiến tranh, chiếm khoảng 20% lượng nhiên liệu toàn cầu.