中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

Thứ Bảy, 05:31, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 28/3 cho biết, Washington dự kiến chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, đồng thời khẳng định các mục tiêu đề ra có thể đạt được mà không cần triển khai lực lượng bộ binh quy mô lớn. 

Phát biểu sau cuộc họp với các đối tác Nhóm G7 tại Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chiến dịch đang diễn ra “đúng hoặc vượt tiến độ” và có thể hoàn tất trong thời gian ngắn hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, ông thừa nhận Mỹ vẫn triển khai thêm binh sĩ tới khu vực nhằm tạo “sự linh hoạt tối đa” cho Tổng thống trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

Theo giới chức Mỹ, Washington đã điều động hai lực lượng gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, trong đó 1 đơn vị dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 3 trên tàu đổ bộ. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch triển khai lực lượng nhảy dù tinh nhuệ, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành chiến tranh trên bộ.

my khang dinh se khong trien khai bo binh tai iran, chien dich co the som ket thuc hinh anh 1
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: Reuters/TTXVN

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2, sau khi các cuộc không kích nhằm vào Iran khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực, cũng như hoạt động vận tải hàng hải, đã gây gián đoạn nghiêm trọng thương mại toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy mong muốn sớm kết thúc xung đột, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao đang tiến triển tích cực, dù phía Iran nhiều lần phủ nhận có đàm phán với Washington. Trước đó, ông Trump đã gia hạn thêm 10 ngày cho Iran để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công mới.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết, các nước châu Âu và châu Á cần đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Ông cho rằng, nhiều quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này hơn Mỹ và cần chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì ổn định khu vực.

Về tiến trình đàm phán với Iran, đặc phái viên của Tổng thống Trump ông Steve Witkoff cùng ngày cho biết, Mỹ hy vọng sẽ có các cuộc gặp với Iran trong tuần này. Ông Witkoff cũng tiết lộ, phía Mỹ đã gửi một thoả thuận 15 điểm tới Iran và đang chờ câu trả lời từ phía Teheran. Theo ông, thoả thuận 15 điểm do Mỹ soạn thảo sẽ giúp giải quyết được cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông.  

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: chiến sự trung đông ngoại trưởng mỹ chiến dịch quân sự
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Cận cảnh máy bay cất hạ cánh trên tàu sân bay Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran
VOV.VN - Trong ngày đầu mở màn chiến dịch Epic Fury tập kích vào Iran ngày 28/2, máy bay chiến đấu cất hạ cánh liên tục trên tàu sân bay Mỹ Abraham Lincoln. Cùng lúc, các khu trục hạm tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Mỹ dồn dập nã tên lửa vào Iran giữa ban sáng.

Iran ngầm hóa kho tên lửa, Mỹ mới chỉ phá hủy được 1/3
VOV.VN - Nguồn tin cho biết Mỹ chỉ có thể xác nhận khoảng 1/3 kho tên lửa của Iran đã bị phá hủy cho tới nay sau các đợt oanh tạc của Mỹ. Việc Iran ngầm hóa kho tên lửa của mình đã gây khó khăn lớn cho đối phương.

Eo biển Bab el-Mandeb: Đòn bẩy chiến lược mới của Iran trước sức ép từ Mỹ
VOV.VN - Không chỉ eo biển Hormuz, Trung Đông còn có một tuyến hàng hải chiến lược khác đang thu hút sự chú ý của các chuyên gia năng lượng toàn cầu. Đó là eo biển Bab el-Mandeb - nơi Iran được cho là đã gửi tín hiệu cảnh báo nếu Tổng thống Donald Trump không chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ