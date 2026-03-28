Mỹ khẳng định sẽ không triển khai bộ binh tại Iran, chiến dịch có thể sớm kết thúc

Phát biểu sau cuộc họp với các đối tác Nhóm G7 tại Pháp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chiến dịch đang diễn ra “đúng hoặc vượt tiến độ” và có thể hoàn tất trong thời gian ngắn hơn dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, ông thừa nhận Mỹ vẫn triển khai thêm binh sĩ tới khu vực nhằm tạo “sự linh hoạt tối đa” cho Tổng thống trong việc xử lý các tình huống bất ngờ.

Theo giới chức Mỹ, Washington đã điều động hai lực lượng gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, trong đó 1 đơn vị dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 3 trên tàu đổ bộ. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch triển khai lực lượng nhảy dù tinh nhuệ, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể leo thang thành chiến tranh trên bộ.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28/2, sau khi các cuộc không kích nhằm vào Iran khiến nhiều lãnh đạo cấp cao thiệt mạng. Các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào mục tiêu của Mỹ và đồng minh trong khu vực, cũng như hoạt động vận tải hàng hải, đã gây gián đoạn nghiêm trọng thương mại toàn cầu, đặc biệt là thị trường năng lượng.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy mong muốn sớm kết thúc xung đột, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực ngoại giao đang tiến triển tích cực, dù phía Iran nhiều lần phủ nhận có đàm phán với Washington. Trước đó, ông Trump đã gia hạn thêm 10 ngày cho Iran để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ đối mặt với các đòn tấn công mới.

Ngoại trưởng Marco Rubio cũng cho biết, các nước châu Âu và châu Á cần đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới. Ông cho rằng, nhiều quốc gia phụ thuộc vào tuyến đường này hơn Mỹ và cần chia sẻ trách nhiệm trong việc duy trì ổn định khu vực.

Về tiến trình đàm phán với Iran, đặc phái viên của Tổng thống Trump ông Steve Witkoff cùng ngày cho biết, Mỹ hy vọng sẽ có các cuộc gặp với Iran trong tuần này. Ông Witkoff cũng tiết lộ, phía Mỹ đã gửi một thoả thuận 15 điểm tới Iran và đang chờ câu trả lời từ phía Teheran. Theo ông, thoả thuận 15 điểm do Mỹ soạn thảo sẽ giúp giải quyết được cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông.