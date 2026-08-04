Mỹ khó đạt thỏa thuận đồng sản xuất tên lửa Patriot với Ukraine trước mùa đông

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết Washington khó có thể đạt được thỏa thuận với Ukraine về việc đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot trước mùa đông năm nay, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán trong dài hạn.

“Một thỏa thuận sản xuất dài hạn sẽ không thể được ký kết trước mùa đông này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đạt được mục tiêu đó”, ông Whitaker nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News phát sóng ngày 3/8.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Theo ông Whitaker, tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 hiện vẫn phải tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ. “Chúng tôi không cho phép bất kỳ đơn vị nào ngoài các nhà sản xuất của Mỹ chế tạo loại tên lửa này tại Mỹ”.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại NATO cho hay Washington đang xem xét mở rộng hợp tác quốc phòng với Ukraine và các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng.

“Có những cơ hội đồng sản xuất mà chúng tôi có thể triển khai với Ukraine cũng như với các đối tác châu Âu để mở rộng nền tảng công nghiệp quốc phòng, qua đó hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine và châu Âu”, ông Whitaker cho biết.

Trong thời gian chưa đạt được thỏa thuận, ông Whitaker nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm Ukraine sớm có đủ năng lực phòng không trước mùa đông. Theo ông, mục tiêu này có thể được thực hiện thông qua việc các đồng minh chuyển giao số tên lửa đánh chặn còn dư hoặc tăng sản lượng tại các cơ sở sản xuất của Mỹ.

Phát biểu của ông Whitaker được đưa ra trong bối cảnh những tuần gần đây chính quyền Tổng thống Donald Trump phát đi những tín hiệu trái chiều về khả năng cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 8/7, ông Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ cấp giấy phép để Kiev sản xuất loại tên lửa này. Tuy nhiên, đến ngày 31/7, ông cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng, đồng thời nhận định đây là “một bước đi lớn” do liên quan đến việc chuyển giao các công nghệ quốc phòng nhạy cảm.

Hiện các hệ thống Patriot vẫn được xem là phương tiện phòng thủ duy nhất đã chứng minh hiệu quả trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn nhằm củng cố năng lực phòng không khi Nga tăng cường chiến dịch không kích trước mùa đông.