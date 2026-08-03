Ông Rustem Umerov được chọn làm lãnh đạo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến ​​sẽ bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine bằng một sắc lệnh tổng thống vào cuối ngày hôm nay. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sẽ thay thế ông Umerov làm thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng.

Ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, sẽ trở thành người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Zelensky, ông Umerov sẽ tiếp tục điều phối sáng kiến ​​Thỏa thuận Máy bay không người lái trong khi vẫn sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Umerov là đứng đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán ba bên với Nga và Mỹ, vốn đã bị đình trệ kể từ tháng 2 năm nay.

"Ông ấy có năng lực tốt hơn để giải quyết đồng thời những vấn đề này - ngoại giao, quốc phòng và quá trình đàm phán với Mỹ cũng như một số đối tác khác", Tổng thống Zelensky nói trong một sự kiện với các nhà ngoại giao.

Các quyết định bổ nhiệm này là một phần của cuộc cải tổ sâu rộng bộ máy chính phủ được ông Zelensky khởi xướng hồi tháng 7 vừa qua.

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine đã không có người đứng đầu chính thức kể từ tháng 1/2026 đến nay. Thiếu tướng Oleh Luhovyi đã giữ chức quyền lãnh đạo cơ quan này từ tháng 2.

Ông Umerov đã nắm giữ nhiều chức vụ dưới thời của Tổng thống Zelensky và vẫn là một trong những nhân vật chủ chốt trong chính quyền bất chấp nhiều tranh cãi.

Ông Umerov từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2025. Trong nhiệm kỳ, ông bị vướng vào các vụ bê bối mua sắm và cáo buộc lạm dụng quyền lực. Ông Umerov cũng bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky. Mặc dù Umerov đã bị thẩm vấn trong vụ việc này, nhưng chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra chống lại ông.