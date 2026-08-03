Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ukraine mở đợt tập kích UAV quy mô lớn vào sâu trong lãnh thổ Nga, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Moscow tuyên bố bắn hạ 635 UAV trong đêm.
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VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến vận tải quân sự trên Biển Caspi không chỉ mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài mặt trận Nga - Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.
VOV.VN - Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tuyến vận tải quân sự trên Biển Caspi không chỉ mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài mặt trận Nga - Ukraine mà còn làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran.
VOV.VN - Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối thảo luận về các đề xuất và sáng kiến liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.
VOV.VN - Nga khẳng định chưa bao giờ từ chối thảo luận về các đề xuất và sáng kiến liên quan đến việc giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố vẫn sẵn sàng đối thoại với Mỹ.
VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.
VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.