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Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

Thứ Hai, 22:22, 03/08/2026
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VOV.VN - Theo phân tích của dự án Oko Gora phân tích nguồn mở (OSINT) của Ukraine, trong tháng 7/2026, Liên bang Nga đã sử dụng khoảng 126 tên lửa đạn đạo các loại để tấn công Ukraine, mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

 

Xem thêm: Nga đánh thẳng vào "huyết mạch" hậu cần Biển Đen của Ukraine

PV/VOV.VN
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