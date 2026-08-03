Thời sự quốc tế tối 3/8: Nga đẩy mạnh tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

Ý đồ của Nga và Ukraine khi đặt mục tiêu nhắm vào các cây cầu

VOV.VN - Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine ngày càng được định hình bởi công nghệ tiên tiến, những con sông vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến trường. Trong 4 năm qua, cả Nga và Ukraine đã phá hủy nhiều cây cầu dọc tiền tuyến nhằm cản trở các hoạt động tấn công của đối phương.