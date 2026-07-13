Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu thu phí đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz ngay lập tức, với lý do Washington đang đảm nhận vai trò bảo đảm an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ thu phí 20% đối với hàng hóa qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

"Từ thời điểm này, nước Mỹ sẽ được biết đến với tên gọi 'Người bảo vệ eo biển Hormuz'. Vì sự công bằng, Mỹ sẽ thu khoản phí tương đương 20% giá trị toàn bộ hàng hóa được vận chuyển, để trang trải mọi chi phí cần thiết cho nhiệm vụ bảo đảm an toàn và an ninh tại khu vực đầy biến động này. Quá trình triển khai sẽ bắt đầu ngay lập tức", ông Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo khôi phục lệnh phong tỏa nhằm vào Iran.

"Eo biển Hormuz vẫn mở và sẽ tiếp tục mở, có hoặc không có Iran. Chúng tôi đang khôi phục lệnh phong tỏa Iran, nghĩa là chỉ ngăn chặn các tàu của Iran hoặc khách hàng của nước này ra vào. Tất cả các quốc gia khác sẽ được sử dụng eo biển một cách công bằng và thông suốt", ông Trump viết.

Hiện chưa có thông tin về cơ chế triển khai, cơ sở pháp lý cũng như phản ứng từ các quốc gia có hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz hoặc từ phía Iran đối với tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ.