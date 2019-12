Mỹ không nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên

Hôm qua (19/12), bà Kellyanne Conway, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Trump khẳng định, Mỹ sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này không phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng.

Bà Kellyanne Conway, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Fox News.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh, Trung Quốc và Nga đang đề xuất Liên Hợp Quốc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Mặc dù không đề cập trực tiếp về dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc do Trung Quốc và Nga đề xuất hôm 16/12, song bà Conway khẳng định rằng, quan điểm của Mỹ liên quan đến các lệnh trừng phạt không thay đổi.

Trước đó, ngày 16/12, Nga và Trung Quốc đã trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó đề xuất đưa ra khỏi danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc các dự án hợp tác đường bộ và đường sắt liên Triều, xuất khẩu thủy sản và dệt may của Triều Tiên, để khuyến khích đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên. Để được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một nghị quyết cần nhận được ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu chống nào của các thành viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân Mỹ- Triều rơi vào bế tắc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu trước khi hết năm 2019, Mỹ phải đưa ra được một đề xuất có thể chấp nhận được để thúc đẩy đàm phán, nếu không Triều Tiên sẽ chọn "một con đường khác./.