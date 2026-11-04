Mỹ mở cuộc điều tra quy mô lớn về cuộc đua Thượng viện tại Alaska

Hôm 3/11, các công tố viên liên bang của Mỹ đã gửi thư thông báo tới một số cá nhân, trong đó có luật sư Marc Elias, người từng đại diện cho đảng Dân chủ. Nội dung thư cho biết các công tố viên đã thu thập đủ bằng chứng cho thấy những người này có liên quan đến hành vi bị nghi là phạm tội, đồng thời cảnh báo họ có thể trở thành bị cáo trong một bản cáo trạng sắp tới.

Thượng nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Dan Sullivan và ứng cử viên Thượng viện Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Mary Peltola tham gia một cuộc tranh luận tại Anchorage, Alaska, Mỹ, ngày 15/10. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố đưa ra, ông Elias cho biết: “Không ngạc nhiên khi Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump lại nhắm vào tôi và công ty luật của tôi ngay trong Ngày Bầu cử”.

Ông Elias khẳng định: “Chúng tôi sẽ không để bị đe dọa bởi một cuộc điều tra giả tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ các khách hàng”.

Thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Dan Sullivan đang đối mặt với thách thức từ cựu nghị sĩ đảng Dân chủ Mary Peltola trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kết quả cuộc đua này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện.

Một ứng cử viên khác trong cuộc đua cũng mang tên Dan Sullivan. Ông Trump và các quan chức trong chính quyền cáo buộc đảng Dân chủ cố tình đưa một ứng viên trùng tên với thượng nghị sĩ đương nhiệm vào cuộc tranh cử nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri trong Ngày Bầu cử.

Đảng Dân chủ bác bỏ cáo buộc này, khẳng định các lá phiếu được sử dụng hôm 3/11 có đầy đủ thông tin để phân biệt hai ứng viên cùng tên. Bất chấp việc trước đó thất bại trong nỗ lực yêu cầu tòa án ngăn chặn xác nhận kết quả bầu cử tại Alaska nếu thượng nghị sĩ đương nhiệm Dan Sullivan thất cử, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Theo một nguồn thạo tin, hơn 100 trát yêu cầu hầu tòa đã được ban hành trong khuôn khổ cuộc điều tra.