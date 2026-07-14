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Mỹ mở đợt không kích trong đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran

Thứ Ba, 05:41, 14/07/2026
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VOV.VN - Mỹ mở đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đồng thời phát tín hiệu tiếp tục gia tăng sức ép quân sự. Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang.

Vào lúc 16h45 phút ngày 13/7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ), theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã bắt đầu đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho các lực lượng Iran, đồng thời làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và để ngỏ khả năng tấn công “Núi Pickaxe”, khu vực được cho là có các đường hầm quân sự kiên cố gần cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hugh Hewitt, ông Trump cho biết Mỹ đang theo dõi sát khu vực này và khẳng định sẽ cân nhắc tiến hành cuộc tấn công trong thời gian tới. Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ giáng những đòn mạnh vào Iran trong tối 13/7 và tiếp tục các cuộc tấn công vào ngày hôm sau.

“Núi Pickaxe” nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz và được đánh giá là một trong những công trình quân sự kiên cố nhất của Iran, với hệ thống đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. Nhiều chuyên gia cho rằng khu vực này có thể nằm ngoài khả năng xuyên phá của ngay cả những loại bom xuyên boong-ke mạnh nhất của Mỹ.

Trước đó, ông Trump tuyên bố Washington sẽ khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Iran, không cho phép tàu của Iran và các đối tác của Tehran đi qua eo biển Hormuz, trong khi các quốc gia khác vẫn được tự do đi lại qua khu vực chiến lược này.

Thông tin này đã đẩy giá dầu thế giới tăng vọt. Dầu Brent tăng 9,6%, lên 83,30 USD/thùng, mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ năm 2020, trong khi dầu WTI tăng 9,4%, chốt ở 78,14 USD/thùng.

Quang Trung/VOV-Washington
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