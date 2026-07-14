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Ông Trump nói Bản ghi nhớ với Iran “chỉ là phép thử, không có nhiều ý nghĩa”

Thứ Ba, 05:30, 14/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/7 cho rằng bản ghi nhớ (MOU) với Iran thực chất chỉ là một “phép thử” mà ông muốn bỏ qua.

Phát biểu trong chương trình The Hugh Hewitt Show, ông Trump cho biết: “Ở Mỹ, cách làm thông thường là trước tiên ký một bản ghi nhớ, sau đó mới tiến tới một thỏa thuận chính thức. Tôi đã nói: ‘Hãy đi thẳng tới thỏa thuận luôn’. Nhưng cuối cùng, đó chỉ giống như một phép thử và họ đã không vượt qua. Họ đã không tôn trọng phép thử đó”.

Ong trump noi ban ghi nho voi iran chi la phep thu, khong co nhieu y nghia hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters

Bản ghi nhớ được ký kết vào tháng trước đã mở ra giai đoạn 60 ngày để Mỹ và Iran đàm phán về những vấn đề hạt nhân phức tạp hơn. Tuy nhiên, thỏa thuận này hiện dường như đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi các cuộc tấn công giữa các bên trong khu vực đã tái diễn.

Trước đó, ông Trump từng mô tả MOU là “một thỏa thuận với Iran đạt được mọi mục tiêu mà chúng tôi đề ra”, bao gồm chấm dứt xung đột hiện nay, mở lại eo biển Hormuz và ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Dù vậy, trong chương trình The Hugh Hewitt Show ngày 13/7, nhà lãnh đạo Mỹ lại đánh giá bản ghi nhớ này là “không có nhiều ý nghĩa”.

Liên quan đến eo biển Hormuz, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này và khẳng định cuộc chiến với Iran đang diễn ra “rất nhanh”. 

“Tối nay, Mỹ sẽ tấn công Iran và sẽ vô hiệu hóa toàn bộ khả năng của Tehran trong bất cứ việc gì liên quan đến eo biển Hormuz. Tôi nghĩ cuối cùng Mỹ sẽ kiểm soát toàn bộ khu vực này”, ông Trump nói.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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