Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela

Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), vừa thông báo nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, bao gồm 4 ngân hàng và một số thực thể thuộc chính phủ nước này.

Theo các tài liệu được OFAC công bố, Washington cho phép ký kết các hợp đồng thương mại với chính phủ Venezuela, tuy nhiên đi kèm là những điều kiện và hạn chế nhất định. Đáng chú ý, các giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba vẫn bị cấm.

Động thái này là bước tiếp theo trong lộ trình Mỹ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó, Mỹ đã cho phép thực hiện một số giao dịch tài chính với các ngân hàng nhà nước Venezuela nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính nước này tái hội nhập quốc tế .

Việc điều chỉnh chính sách diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela có nhiều biến động. Ngày 3/1, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự tại Venezuela, đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.

Đến ngày 5/1, ông Maduro và vợ đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York với cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, song cả hai đều phủ nhận các cáo buộc này.

Hiện tại, quyền điều hành đất nước Venezuela do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm trên cương vị tổng thống lâm thời. Trước đó, bà giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro.

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt có thể mở đường cho các hoạt động kinh tế - tài chính tại Venezuela từng bước phục hồi, dù các rào cản lớn vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.