中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela

Thứ Tư, 09:56, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ cho phép thực hiện một số giao dịch tài chính và ký kết hợp đồng thương mại với Venezuela, song vẫn duy trì nhiều hạn chế đối với các đối tác liên quan.

Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), vừa thông báo nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, bao gồm 4 ngân hàng và một số thực thể thuộc chính phủ nước này.

my noi long trung phat ngan hang va chinh phu venezuela hinh anh 1
Mỹ nới lỏng trừng phạt ngân hàng và chính phủ Venezuela. Ảnh minh họa: Reuters

Theo các tài liệu được OFAC công bố, Washington cho phép ký kết các hợp đồng thương mại với chính phủ Venezuela, tuy nhiên đi kèm là những điều kiện và hạn chế nhất định. Đáng chú ý, các giao dịch liên quan đến cá nhân hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga, Iran, Triều Tiên và Cuba vẫn bị cấm. 

Động thái này là bước tiếp theo trong lộ trình Mỹ từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước đó, Mỹ đã cho phép thực hiện một số giao dịch tài chính với các ngân hàng nhà nước Venezuela nhằm hỗ trợ hệ thống tài chính nước này tái hội nhập quốc tế .

Việc điều chỉnh chính sách diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị tại Venezuela có nhiều biến động. Ngày 3/1, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự tại Venezuela, đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.

Đến ngày 5/1, ông Maduro và vợ đã ra hầu tòa tại Tòa án Liên bang khu vực phía Nam New York với cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, song cả hai đều phủ nhận các cáo buộc này.

Hiện tại, quyền điều hành đất nước Venezuela do bà Delcy Rodriguez đảm nhiệm trên cương vị tổng thống lâm thời. Trước đó, bà giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro.

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt có thể mở đường cho các hoạt động kinh tế - tài chính tại Venezuela từng bước phục hồi, dù các rào cản lớn vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn.

Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

Venezuela mở cửa cho công ty Mỹ vào khai thác dầu mỏ

VOV.VN - Trong một bước đi mang tính bước ngoặt nhằm tái thiết nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, chính phủ lâm thời Venezuela và tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron của Mỹ đã chính thức ký kết thỏa thuận mở rộng hoạt động khai thác dầu khí tại quốc gia Nam Mỹ này.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Venezuela Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela quan hệ Mỹ Venezuela
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 1/4 đã chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, theo thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 1/4 đã chính thức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, theo thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Mỹ nối lại hoạt động đại sứ quán tại Venezuela

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 cho biết, Washington đã chính thức nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở thủ đô Caracas của Venezuela, đánh dấu bước đi mới trong quan hệ song phương giữa hai nước.

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/3 cho biết, Washington đã chính thức nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở thủ đô Caracas của Venezuela, đánh dấu bước đi mới trong quan hệ song phương giữa hai nước.

Mỹ tiếp tục đưa Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ra hầu tòa

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 26/3 đã ra hầu tòa lần thứ hai tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York (Mỹ), trong vụ án liên quan đến các cáo buộc buôn bán ma túy và “khủng bố ma túy”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ