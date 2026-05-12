Mỹ phô diễn tàu ngầm hạt nhân, Iran triển khai “lá chắn vô hình” tại Hormuz

Hôm qua (11/5), Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ bất ngờ công bố hình ảnh một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo cập cảng Gibraltar - cửa ngõ chiến lược nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải. Đây là động thái rất hiếm thấy bởi vị trí hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ thường được giữ bí mật tuyệt đối.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Hải quân Mỹ, các tàu ngầm lớp Ohio là một trong những nền tảng răn đe chiến lược quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Washington, có khả năng mang tên lửa đạn đạo Trident II với tầm bắn hàng nghìn km. Động thái phô diễn sức mạnh của Mỹ diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Trong phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Mỹ: “Rất đơn giản. Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Không thể có và nếu họ có nó, Trung Đông sẽ sụp đổ. Chúng tôi đang làm điều có lợi cho thế giới”.

Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện “yếu đến mức không thể tin được”, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, Iran cũng liên tiếp phát đi những tín hiệu đáp trả. Iran tuyên bố đã triển khai các tàu ngầm mini lớp Ghadir tới eo biển Hormuz nhằm tạo ra một “lá chắn vô hình” để bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược này. Theo truyền thông Iran, các tàu ngầm mini có khả năng nằm phục lâu dài dưới đáy biển Hormuz, theo dõi và tập kích tàu đối phương. Iran hiện sở hữu ít nhất 16 tàu ngầm lớp Ghadir, mỗi tàu có thể mang ngư lôi hoặc tên lửa chống hạm.

Giới phân tích cho rằng dù năng lực tác chiến thực tế còn gây tranh cãi, các tàu ngầm mini này vẫn có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể tại vùng biển nông như Hormuz, đặc biệt trong các kịch bản rải thủy lôi hoặc tấn công kiểu “bầy đàn” phối hợp với xuồng cao tốc và máy bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Iran không đưa ra các yêu sách quá mức trong phản hồi gửi Mỹ, đồng thời khẳng định, các đề xuất của Iran nhằm bảo đảm ổn định khu vực, an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz và chấm dứt các biện pháp phong tỏa.

“Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào. Điều duy nhất chúng tôi yêu cầu là các quyền hợp pháp của Iran”, ông Esmail Baghaei nói.

Căng thẳng leo thang tại Hormuz cũng đang tác động trực tiếp tới kinh tế toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảnh báo cuộc khủng hoảng hiện không còn giới hạn trong phạm vi Trung Đông: "Cuộc chiến liên quan đến Iran không phải là một cuộc khủng hoảng mới đây. Tác động của nó đang được cảm nhận trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Mỗi sự gián đoạn đều gây khó khăn. Các quốc gia, vốn đã phải trả quá nhiều tiền để vay mượn, buộc phải trả nhiều hơn nữa để nhập khẩu năng lượng hoặc phân bón, vận chuyển hàng hóa, nuôi sống người dân và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất”.

Trong khi căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng tại eo biển Hormuz, Mỹ đồng thời đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran bằng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới xuất khẩu dầu của Iran sang Trung Quốc. Giới quan sát nhận định việc Mỹ đồng thời tăng sức ép quân sự và kinh tế cho thấy Mỹ đang theo đuổi chiến lược gây áp lực tối đa với Iran, trong lúc nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông vẫn hiện hữu.