Mỹ phủ quyết dự thảo ngừng bắn, người dân Gaza vẫn sống trong chảo lửa

VOV.VN - Hôm qua (18/10), Mỹ đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine. Dự thảo nghị quyết này được Brazil biên soạn nhằm mục đích cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận Dải Gaza. Trước đó, hồi đầu tuần, Hội đồng Bảo an cũng đã bác bỏ một nghị quyết liên quan do Nga soạn thảo.