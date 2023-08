Mỹ ra cảnh báo về bão Hilary

Tính đến sáng 19/8, theo giờ địa phương, bão Hilary cách mũi phía nam của tiểu bang Baja California của Mexico khoảng 520km về phía Tây Nam, với sức gió duy trì tối đa khoảng 210km/h.

Ảnh vệ tinh bão Hilary. Ảnh: NBC

Cảnh báo bão nhiệt đới cũng có hiệu lực đối với hầu hết miền Nam California, bao gồm các quận San Diego, quận Cam và Los Angeles, cùng với đảo Catalina của California. Về mức độ rủi ro do lượng mưa lớn quá mức do bão gây ra, Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ cho biết lượng mưa lớn là nguyên nhân gây ra 83% tổng thiệt hại tài sản và 39% tổng số ca tử vong do lũ lụt.

Theo dự báo, các khu vực phía nam của hai bang California và Nevada có thể ngập từ 7-12 cm, thậm chí lũ lụt có thể ngập tới 25 cm./.