Cuộc sống dần ổn định nơi rốn lũ Tà Mung

Sau gần 10 ngày nỗ lực khắc phục, đến nay cuộc sống thường nhật đang dần trở lại ổn định với bà con vùng lũ.

Người dân ổn định cuộc sống

Bản Nậm Pắt, xã Tà Mung, nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề của cơn lũ xảy ra rạng sáng 6/8, cuộc sống của bà con nơi đây đang dần trở lại. Tuy không thiệt hại về người, nhưng tại bản có hơn 20 ngôi nhà bị đổ sập hoặc bị nước lũ cuốn trôi, nhiều ngôi nhà khác bị ảnh hưởng do ngập úng bùn đất.

Đến nay đường về các bản vùng lũ Tà Mung đã cơ bản được khắc phục, tạo điều kiện để các lực lượng giúp nhân dân ổn định lại cuộc sống

Sinh ra và lớn lên tại bản nhưng đây là lần đầu tiên anh Lý A Chu, người dân ở bản Nậm Pắt chứng kiến trận lũ lớn đến như vậy. Anh Chu cho biết, chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ, dòng suối Nậm Cha chạy qua bản vốn trong xanh, hiền hòa bỗng đục ngầu bùn đất. Lũ về cuốn trôi, vùi lấp tất cả mọi thứ là vật cản trên đường. Thiệt hại về tài sản lớn quá, đường vào bản lại bị chia cắt nên thời gian đầu bà con phải hỗ trợ nhau khắc phục.

“Lần đầu tiên kể từ khi lớn lên và di dời về bản sinh sống tôi mới thấy lũ lớn và nguy hiểm như thế này. Đến nay gia đình tôi đã khắc phục gần xong, nhưng nhà bên cạnh thì chưa dọn được nhiều do người lớn đi làm ăn xa hết rồi không có ai để dọn. Bà con đang tập trung để hỗ trợ các hộ thiếu người dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống”, anh Chu nói.

Gần 20 hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn

Trong đợt lũ vừa qua, xã Tà Mung, huyện Than Uyên là địa phương ghi nhận thiệt hại lớn nhất về người khi có 3 người chết và 2 người mất tích, hơn 70 ngôi nhà bị đổ sập hoặc ảnh hưởng. Nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu của người dân bị cát, đá vùi lấp, nước lũ cuốn trôi không có khả năng khôi phục.

Đợt lũ vừa qua gây sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều bản ở xã Tà Mung

Ông Phùng Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Tà Mung, huyện Than Uyên cho biết: Sau khi nước lũ đi qua, xã đã rà soát được gần 20 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu ở 3 bản Nậm Mở, Đán Tọ và Nậm Pắt có nguy cơ sạt lở, mất an toàn. Ngoài chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục nhà cửa, hoa màu, UBND xã đã bố trí lực lượng giúp các hộ đang có nguy cơ cao bị sạt lở di chuyển nhà và tài sản đến nơi an toàn.

“Trước diễn biến phức tạp của thời tiết khó lường, phức tạp trong những ngày qua, trên địa bàn đã bị thiệt hại về người, nhà cửa và tài sản của nhân dân. UBND xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã tổ chức ứng trực thường xuyên 24/24 giờ tại UBND xã và các điểm có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời UBND xã đã tổ chức sơ tán người và tài sản của nhân dân ra khỏi những khu vực mất an toàn”, ông Hưng cho hay.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu và cấp ủy, chính quyền huyện Than Uyên đến động viên, chia sẻ thiệt hại với bà con vùng lũ

Giao thông đã được kết nối

Xã Tà Mung cũng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất về giao thông, khi tuyến đường huyết mạch nối trung tâm xã với bên ngoài xuất hiện hàng chục điểm sạt sụt, gây chia cắt giao thông. Các tuyến đường nối trung tâm xã với các bản Nậm Mở, Đán Tọ, Nậm Pắt, Tà Mung bị chia cắt. Đến ngày 12/8, tuyến đường lên trung tâm xã và các tuyến đường nối trung tâm xã về các bản mới được khắc phục tạm. Từ đây công tác hỗ trợ bà con ở các bản và vận chuyển hàng cứu trợ về các bản mới được thuận lợi.

“UBND xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người chết và người bị thương và các gia đình phải sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện tại UBND xã, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã cử lực lượng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác và chủ động trong công tác phòng, tránh thiên tai, nhất là ở những khu vực có nguy hiểm cao”, ông Phùng Tiến Hưng, Chủ tịch UBND xã Tà Mung cho biết thêm.

Người dân Tà Mung giúp nhau khắc phục thiệt hại sau lũ

Giao thông đã được kết nối, từ đây công tác hỗ trợ khắc phục cũng như huy động xã hội hóa, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân vùng lũ Tà Mung được thuận lợi. Cuộc sống thường nhật đang dần trở lại với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản trong đợt lũ vừa qua.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng tổ chức hỗ trợ người dân tìm đất, dựng lại nhà cửa và khôi phục lại sản xuất, để bà con sớm ổn định cuộc sống.