Mỹ ra điều kiện đanh thép với Syria về hỗ trợ tái thiết

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 10/10 cho biết, Mỹ sẽ dừng việc hỗ trợ tái thiết cho Syria chừng nào các lực lượng của Iran vẫn còn hiện diện tại quốc gia đang chìm trong xung đột này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: VOX.

Hãng tin AFP dẫn phát biểu của ông Pompeo tại Viện An ninh quốc gia Do Thái của Mỹ cho biết: “Nhiệm vụ buộc các lực lượng Iran rời khỏi Syria phụ thuộc vào chính phủ Syria - bên chịu trách nhiệm về sự hiện diện của lực lượng Iran ở đó. Nếu Syria không đảm bảo việc rút toàn bộ các lực lượng này, Damascus sẽ không nhận được một đồng đô la nào hỗ trợ việc tái thiết từ phía Mỹ”.

Tuần trước, các Đặc phái viên Mỹ về Syria James Jeffrey và Joel Rayburn cho biết, Mỹ tái khẳng định rằng họ sẽ không cung cấp bất kỳ viện trợ tái thiết nào cho Syria cho đến khi có tiến bộ trong tiến trình chính trị do Liên Hợp Quốc dẫn đầu. Các quan chức này nhấn mạnh rằng, Mỹ quyết tâm đạt được một giải pháp chính trị để phân tách chính phủ Syria và Iran cùng các lực lượng do Tehran hậu thuẫn, đảm bảo Damascus không đe dọa các nước láng giềng khu vực, cũng như đảm bảo cho người tị nạn Syria trở về an toàn. Hồi tháng 9/2018, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng quân đội Mỹ sẽ ở lại Syria cho đến khi lực lượng Iran di chuyển ra ngoài biên giới của đất nước này.

Theo AFP, Mỹ có khoảng 2.000 binh sĩ ở Syria, chủ yếu là đào tạo và tham vấn cho lực lượng nổi dậy. Ông Mike Pompeo từng tuyên bố cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS "tiếp tục là một ưu tiên hàng đầu" của Mỹ, song cũng cho rằng việc đẩy lùi các lực lượng Iran ra khỏi Syria là một ưu tiên khác./.