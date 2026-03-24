Iran chuẩn bị “kế hoạch đặc biệt” nhằm vào Israel và các đồng minh khu vực của Mỹ

Thứ Ba, 06:21, 24/03/2026
VOV.VN - Hãng tin bán chính thức Fars News Agency của Iran ngày 23/3 dẫn các nguồn tin mà họ mô tả là “nắm rõ tình hình” cho biết Tehran đang chuẩn bị các phương án hành động nhằm vào Tel Aviv cũng như một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel.

“Một số kế hoạch đặc biệt đã được chuẩn bị nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel. Điều này sẽ xóa bỏ hoàn toàn mọi hy vọng đàm phán trong suy nghĩ của các bên gây hấn”, một nguồn tin được Fars dẫn lời. Hãng tin này có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Ảnh minh họa: Reuters

Fars cho biết động thái trên là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, song không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các “kế hoạch” nói trên.

Cũng theo báo cáo này, các nguồn tin Iran nhận định tình hình tại eo biển Hormuz có thể sẽ không trở lại trạng thái giống như trước chiến sự, ngay cả khi xung đột kết thúc.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu, khiến sự ổn định tại khu vực này có ý nghĩa then chốt đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định nước này đang kiểm soát “hoàn toàn” khu vực Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vùng biển ngoài khơi Oman, đồng thời cho rằng Tehran không cần rải thủy lôi để thể hiện vị thế.

"Với ưu thế và năng lực hiện có, chúng tôi không cần thiết phải rải thủy lôi tại Vịnh Ba Tư. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh”, ông Ebrahim Zolfaghari cho hay. Ông Zolfaghari cũng khẳng định lực lượng vũ trang Iran đủ khả năng bảo đảm an ninh tại khu vực, đồng thời cảnh báo các quốc gia ngoài khu vực “không có quyền can thiệp”.

Nóng thế giới ngày 24/3: Iran cảnh báo đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Iran cảnh báo đóng cửa Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công hạ tầng năng lượng. Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon. Ông Trump yêu cầu Iran đình chỉ chương trình tên lửa trong vòng 5 năm...

Kiều Anh/VOV.VN
Iran tuyên bố chiến sự sẽ tiếp diễn cho đến khi Tehran được bồi thường

VOV.VN - Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cho biết cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà nước này đã phải gánh chịu.

Ông Trump tiết lộ Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" của Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 cho biết, Mỹ đang tiến hành đàm phán với một “nhân vật cấp cao” trong bộ máy lãnh đạo Iran nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, song khẳng định đó không phải là lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei.

Ông Trump để ngỏ khả năng Mỹ và Iran "cùng kiểm soát" eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang.

