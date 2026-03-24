Iran chuẩn bị “kế hoạch đặc biệt” nhằm vào Israel và các đồng minh khu vực của Mỹ

“Một số kế hoạch đặc biệt đã được chuẩn bị nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel. Điều này sẽ xóa bỏ hoàn toàn mọi hy vọng đàm phán trong suy nghĩ của các bên gây hấn”, một nguồn tin được Fars dẫn lời. Hãng tin này có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Fars cho biết động thái trên là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, song không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các “kế hoạch” nói trên.

Cũng theo báo cáo này, các nguồn tin Iran nhận định tình hình tại eo biển Hormuz có thể sẽ không trở lại trạng thái giống như trước chiến sự, ngay cả khi xung đột kết thúc.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu, khiến sự ổn định tại khu vực này có ý nghĩa then chốt đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định nước này đang kiểm soát “hoàn toàn” khu vực Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vùng biển ngoài khơi Oman, đồng thời cho rằng Tehran không cần rải thủy lôi để thể hiện vị thế.

"Với ưu thế và năng lực hiện có, chúng tôi không cần thiết phải rải thủy lôi tại Vịnh Ba Tư. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh”, ông Ebrahim Zolfaghari cho hay. Ông Zolfaghari cũng khẳng định lực lượng vũ trang Iran đủ khả năng bảo đảm an ninh tại khu vực, đồng thời cảnh báo các quốc gia ngoài khu vực “không có quyền can thiệp”.