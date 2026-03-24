Israel “lo ngại thực sự” về khả năng Mỹ nhượng bộ trong đàm phán với Iran

Thứ Ba, 07:29, 24/03/2026
VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai thể hiện sự đoàn kết, cho thấy Israel đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ở hậu trường đã tồn tại những lo ngại thực sự về hướng đi của tiến trình đàm phán và những nhượng bộ mà Mỹ có thể đưa ra.

Ông Netanyahu bị cáo buộc đã tìm cách làm suy yếu và cản trở vòng đàm phán gần đây do Oman làm trung gian, đồng thời thúc đẩy Tổng thống Donald Trump từ bỏ con đường ngoại giao để tham gia vào xung đột.

Vì vậy, Israel được cho là đang quan ngại về mức độ kiểm soát mà nước này có thể duy trì, hoặc những gì có thể đánh mất nếu bị cuốn vào vòng xoáy ngoại giao do Nhà Trắng dẫn dắt.

israel lo ngai thuc su ve kha nang my nhuong bo trong dam phan voi iran hinh anh 1
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 23/3 cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng có cơ hội chuyển hóa những thành quả quân sự đáng kể thành một thỏa thuận nhằm “bảo vệ các lợi ích cốt lõi”. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Lebanon.

“Chúng tôi đang giáng đòn mạnh vào chương trình tên lửa và hạt nhân, đồng thời tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho Hezbollah”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu cho biết đã điện đàm với ông Trump trước đó cùng ngày, nhấn mạnh Israel có thể “tận dụng những thành tựu quan trọng đạt được cùng quân đội Mỹ để hoàn thành các mục tiêu chiến tranh thông qua một thỏa thuận bảo vệ các lợi ích cốt lõi của chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Israel cũng tuyên bố nước này gần đây đã hạ sát thêm hai nhà khoa học hạt nhân Iran và ám chỉ các chiến dịch tiếp theo đang được chuẩn bị.

“Chỉ vài ngày trước, chúng tôi đã loại bỏ thêm hai nhà khoa học hạt nhân và sẽ còn nhiều hành động khác”, Thủ tướng Netanyahu nói, đồng thời khẳng định Israel sẽ bảo vệ lợi ích của mình “trong mọi hoàn cảnh”. Trước đó, hôm 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cả Mỹ và Israel sẽ “gia tăng đáng kể” các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần này.



Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Israel hôm qua (23/3) đã kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon, trong khi quân đội Israel đang mở rộng chiến dịch trên bộ, phá hủy các cơ sở hạ tầng và các cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Isrel lo ngại phản ứng của Israel Mỹ nhượng bộ Mỹ đàm phán với Iran cuộc chiến Iran
Tin liên quan

Iran chuẩn bị “kế hoạch đặc biệt” nhằm vào Israel và các đồng minh khu vực của Mỹ

VOV.VN - Hãng tin bán chính thức Fars News Agency của Iran ngày 23/3 dẫn các nguồn tin mà họ mô tả là “nắm rõ tình hình” cho biết Tehran đang chuẩn bị các phương án hành động nhằm vào Tel Aviv cũng như một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel.

Mỹ và Israel tiếp tục tấn công Iran, Tehran nêu điều kiện chấm dứt xung đột

VOV.VN - Truyền thông Israel tối 23/3 đưa tin Iran đã nêu loạt điều kiện về chấm dứt cuộc chiến hiện nay, bao gồm đảm bảo xung đột không tái diễn, đóng cửa các căn cứ Mỹ tại Trung Đông và bồi thường chiến phí cho Tehran.

Israel tuyên bố không kích trụ sở IRGC và nhiều mục tiêu quân sự tại Tehran

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích một trong những trụ sở chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran(IRGC), cùng nhiều công trình quân sự khác tại thủ đô Tehran của Iran.

