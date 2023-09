Mỹ thông qua thỏa thuận trao đổi tù nhân với Iran

Theo thỏa thuận này, Mỹ đồng ý trao trả tự do cho năm tù nhân Iran và Iran cũng sẽ trao trả tự do cho 5 công dân Mỹ bị nước này giam giữ trong nhiều năm. Ngoài ra, Mỹ cũng cho phép các ngân hàng quốc tế chuyển 6 tỷ USD bị đóng băng của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar mà không bị Mỹ trừng phạt. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cuối tuần trước đã ký lệnh miễn trừ trừng phạt, tuy nhiên, Quốc hội Mỹ không được thông báo về quyết định này cho tới hôm thứ Hai. Danh tính của các tù nhân của hai nước vẫn chưa được công bố và những người này dự kiến có thể sẽ được tự do vào tuần tới.

Tù nhân bị giam giữ tại một nhà tù ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Iran được đánh giá là bước đi đột phá và là kết quả của hai năm đàm phán bí mật thông qua Oman, quốc gia trung gian hòa giải truyền thống giữa hai bên. Số tiền 6 tỷ USD của Iran bị đóng băng tại Hàn Quốc theo lệnh trừng phạt của Mỹ, được tái áp đặt sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân từ năm 2018. Iran từ lâu đã kêu gọi Hàn Quốc chấm dứt phong tỏa khoản tiền này.