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Mỹ thừa nhận cần thêm vũ khí tinh vi khi xung đột với Iran leo thang

Thứ Ba, 08:01, 28/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Washington có thể cần bổ sung một số loại vũ khí công nghệ cao trong bối cảnh chiến sự với Iran làm gia tăng áp lực đối với kho dự trữ đạn dược.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ vẫn có đủ năng lực để tiếp tục các hoạt động quân sự nếu cần thiết.

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Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: AP

“Chúng tôi đang ở trong tình trạng rất tốt. Nhưng với một số loại vũ khí tinh vi hơn, chắc chắn chúng tôi muốn có thêm”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 27/7.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington vẫn sở hữu lượng lớn đạn dược thuộc nhiều chủng loại khác nhau, đồng thời cho rằng việc chính quyền tiền nhiệm chuyển giao nhiều vũ khí hiện đại cho Ukraine đã ảnh hưởng đến mức dự trữ của Mỹ.

“Chúng tôi có rất nhiều trang thiết bị ở phân khúc tầm trung. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi muốn có nhiều hơn nữa”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết các tập đoàn quốc phòng đang đẩy nhanh tốc độ sản xuất để bổ sung kho dự trữ, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot. Trước đó, CNN đưa tin các cố vấn của ông Trump đã bày tỏ lo ngại về tình trạng tiêu hao đạn dược cùng những hệ lụy tiềm tàng khác khi Nhà Trắng cân nhắc khả năng mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong cuộc họp diễn ra tuần trước.

Liên quan triển vọng đàm phán, ông Trump khẳng định chính quyền Mỹ đang duy trì tiếp xúc với Tehran và cho biết Iran mong muốn đối thoại. “Chúng tôi đang trao đổi ngay lúc này. Họ muốn nói chuyện”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ ông đã tạm hoãn các đợt tấn công quy mô lớn mới sau khi các bên trung gian thông báo rằng tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran đang đạt được những bước tiến nhất định.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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