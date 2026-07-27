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Ông Trump cân nhắc 3 lựa chọn quyết định cục diện cuộc chiến với Iran

Thứ Hai, 16:01, 27/07/2026
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VOV.VN - New York Times đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc ba phương án cho cuộc xung đột với Iran.

Theo New York Times, những lựa chọn này bao gồm tiếp tục hoạt động quân sự, gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran thông qua các biện pháp trừng phạt mới, hoặc tuyên bố chiến thắng và rút khỏi cuộc xung đột.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

“Mỗi phương án đều đã được thảo luận trong những tuần gần đây tại các cuộc họp với Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, con rể của ông Trump là Jared Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff”, New York Times cho biết.

Tờ báo lưu ý rằng sau 5 tháng xung đột, Mỹ vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu thay đổi chính quyền Iran bằng “sức mạnh áp đảo”.

Đợt căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran bắt đầu ngày 8/7, khi Washington tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran lần đầu tiên kể từ khi hai nước ký bản ghi nhớ. Mỹ cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt.

Tehran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ trên khắp Trung Đông, trong đó có những mục tiêu tại Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Qatar và Jordan. Đến ngày 24/7, Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhau.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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